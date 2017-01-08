CFTC报告：CBOT小麦期货1月3日持仓报告(表)

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透1月8日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月3日芝加哥期货交易所(CBOT) 小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(457,848口) 153,838 226,282 85,818 166,839 104,544 406,495 416,644 51,353 41,204 较12月27日变动(未平仓合约：增加11,071口) 8,943 -2,409 2,840 -3,733 9,514 8,050 9,945 3,021 1,126 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 33.6 49.4 18.7 36.4 22.8 88.8 91.0 11.2 9.0 各类交易商数量(总计为434家) 153 140 121 102 91 323 294 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。