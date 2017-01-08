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市场报道 | 2017年 1月 8日 星期日 16:23 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货1月3日持仓报告(表)

路透1月8日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月3日芝加哥期货交易所(CBOT)
小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(457,848口)
    153,838  226,282   85,818  166,839  104,544  406,495  416,644   51,353  41,204 
    
    较12月27日变动(未平仓合约：增加11,071口)
    
      8,943   -2,409    2,840   -3,733    9,514    8,050    9,945    3,021   1,126 
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       33.6     49.4     18.7     36.4     22.8     88.8     91.0     11.2     9.0
    
    各类交易商数量(总计为434家)
        153      140      121      102       91      323      294 
    (完)
    
  
 (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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