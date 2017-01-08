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市场报道 | 2017年 1月 8日 星期日 16:24 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货1月3日持仓报告(表)

路透1月6日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月3日纽约商业期货交易所(NYME
X)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                           未平仓合约(2,089,324口)
    608,117  168,043  730,967  640,178  1106942  1979262  2005952  110,062  83,372 
    
    较12月27日变动(未平仓合约：增加51,490口)
    
       -748    4,110   11,720   30,638   38,032   41,610   53,862    9,880  -2,372 
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       29.1      8.0     35.0     30.6     53.0     94.7     96.0      5.3     4.0
    
    各类交易商数量(总计为425家)
        159       98      191      102      122      365      340
    (完)   
    
  
 (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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