CFTC报告：NYMEX原油期货1月3日持仓报告(表)

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透1月6日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月3日纽约商业期货交易所(NYME X)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,089,324口) 608,117 168,043 730,967 640,178 1106942 1979262 2005952 110,062 83,372 较12月27日变动(未平仓合约：增加51,490口) -748 4,110 11,720 30,638 38,032 41,610 53,862 9,880 -2,372 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 29.1 8.0 35.0 30.6 53.0 94.7 96.0 5.3 4.0 各类交易商数量(总计为425家) 159 98 191 102 122 365 340 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。