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市场报道 | 2017年 1月 8日 星期日 16:31 BJT

CFTC报告：COMEX期金1月3日持仓报告(表)

路透1月6日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年1月3日纽约商品期货交易所(COME
X)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
     多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(424,673口)
    208,855  112,305   71,021   97,410  215,022  377,286  398,348   47,387  26,325
    
    较12月27日变动(未平仓合约：增加23,160口)
    
      2,317    4,110   15,185    7,435    4,080   24,937   23,375   -1,777    -215 
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       49.2     26.4     16.7     22.9     50.6     88.8     93.8     11.2     6.2
    
    各类交易商数量(总计为318家)
        157       88       83       50       46      244      185
    (完)
    
  
 (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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