CFTC报告：COMEX期金1月3日持仓报告(表)

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透1月6日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年1月3日纽约商品期货交易所(COME X)期金持仓状况报告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(424,673口) 208,855 112,305 71,021 97,410 215,022 377,286 398,348 47,387 26,325 较12月27日变动(未平仓合约：增加23,160口) 2,317 4,110 15,185 7,435 4,080 24,937 23,375 -1,777 -215 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 49.2 26.4 16.7 22.9 50.6 88.8 93.8 11.2 6.2 各类交易商数量(总计为318家) 157 88 83 50 46 244 185 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。