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市场报道 | 2017年 1月 8日 星期日 16:33 BJT

CFTC报告：COMEX期铜1月3日持仓报告(表)

路透1月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年1月3日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持
仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(223,874口)
    109,243   64,759   28,112   70,583  117,526  207,938  210,397   15,936  13,477 
    
    较12月27日变动(未平仓合约：减少3,859口)
    
     -3,262   -1,983     -430      192   -1,247   -3,500   -3,660     -359    -199  
        
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       48.8     28.9     12.6     31.5     52.5     92.9     94.0      7.1     6.0
    
    各类交易商数量(总计为304家)
        128       84       61       53       66      213      189
    (完)
    
  
 (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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