CFTC报告：COMEX期铜1月3日持仓报告(表)

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透1月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年1月3日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持 仓状况报告如下，以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(223,874口) 109,243 64,759 28,112 70,583 117,526 207,938 210,397 15,936 13,477 较12月27日变动(未平仓合约：减少3,859口) -3,262 -1,983 -430 192 -1,247 -3,500 -3,660 -359 -199 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 48.8 28.9 12.6 31.5 52.5 92.9 94.0 7.1 6.0 各类交易商数量(总计为304家) 128 84 61 53 66 213 189 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。