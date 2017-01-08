版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 8日 星期日 16:59 BJT

金砖国家：1月6日股汇市收盘纵览

路透1月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月6日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.07%，报881.11点。

中国股市：沪综指小幅收跌终止四连升，中小盘股持续疲弱拖累大盘

中国汇市：人民币大幅收跌0.6%，逢低购汇盘涌出吞噬上日多数涨幅

香港股市：收盘小涨，周线创下三个月来最佳表现

============================================================================

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.65%，报61,665.367点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2212/18，上日收报3.1965/80。

============================================================================

南非股市：指标Top-40指数 收盘上涨1.77%，报44,456.49点；大盘综合指数 收盘上涨1.47%，报51,216点。

南非汇市：兰特兑美元走软，因美元在美国就业报告发布后上涨

=========================================================================

印度股市：BSE指数 收盘下跌0.44%，报26,759.23点；NSE指数 收盘下跌0.36%，报8,243.8点。

印度汇市：卢比兑美元 收报67.96，上日收报67.96。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.65%，报1,172.59点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.23%，报610.95点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.29%，报59.62；卢布兑欧元 升值0.27%，报62.77。(完) (整理 蔡美珍；审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐