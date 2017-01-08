金砖国家：1月6日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透1月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月6日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.07%，报881.11点。
中国股市：沪综指小幅收跌终止四连升，中小盘股持续疲弱拖累大盘
中国汇市：人民币大幅收跌0.6%，逢低购汇盘涌出吞噬上日多数涨幅
香港股市：收盘小涨，周线创下三个月来最佳表现
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.65%，报61,665.367点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2212/18，上日收报3.1965/80。
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南非股市：指标Top-40指数 收盘上涨1.77%，报44,456.49点；大盘综合指数 收盘上涨1.47%，报51,216点。
南非汇市：兰特兑美元走软，因美元在美国就业报告发布后上涨
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印度股市：BSE指数 收盘下跌0.44%，报26,759.23点；NSE指数 收盘下跌0.36%，报8,243.8点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.96，上日收报67.96。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.65%，报1,172.59点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.23%，报610.95点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.29%，报59.62；卢布兑欧元 升值0.27%，报62.77。(完) (整理 蔡美珍；审校 白云)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。