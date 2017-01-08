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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 06:24 BJT

****日韩经济指标预测--1月9日-1月16日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段     预估值        前值   
    
    1月9日当周
     
    1月9日(一)
    暂无重要经济数据预定公布
    
    1月10日(二)
    0500 日本消费者信心指数                         12月        --         40.9
    2300 韩国失业率                                 12月        --         3.6%
    2350 日本外汇储备(亿美元)                       12月        --       12,193
    
    1月11日(三)
    0300 韩国出口价格(较上年同期)                   12月        --        +3.8%
             进口价格(较上年同期)                               --        +3.6%
    0500 日本同时指标                               11月        --         +1.4
             领先指标                                           --         +1.0   
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)               12月        --        +2.4%
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)           11月   盈余15,000   盈余17,199
    
    1月12日(四)
    0300 韩国L货供额                                11月        --        +7.6%
    0500 日本服务业景气判断指数                     12月        --         52.5
    
    1月13日(五)
    0100 韩国央行基准利率                            1月        --        1.25%
    
    1月16日当周
    
    1月15日(日)
    2350 日本企业物价指数(较前月)                   12月        --         +0.4%
                         (较上年同期)                           --         -2.2%
    2350 日本机械订单(较前月)                       11月        --         +4.1%
                     (较上年同期)                               --         -5.6%
    
    1月16日(一)
     --  韩国贸易收支(亿美元)                  12月修正值       --        顺差70
                出口(较上年同期)                                --         +6.4%
                进口(较上年同期)                                --         +7.3%(完)

      
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