澳新经济指标预测--1月9日-1月16日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月9日当周 1月9日(一) 0030 澳洲建筑许可 11月 +5.0% -12.6% 民间住宅建筑许可 -- -3.4% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 12月 -- +1.7% 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 1月10日(二) 0030 澳洲零售销售(较前月) 11月 +0.4% +0.5% 1月10-11日 2330 澳洲消费者信心指数(较前月) 1月 -- -3.9% 1月11日(三) 暂无重要经济指标公布 1月12日(四) 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 12月 -- -0.1% (较上年同期) -- +5.1% 1月13日(五) 暂无重要经济指标公布 1月16日当周 1月15日(日) 2145 新西兰食品价格指数 12月 -- -0.1% 1月16日(一) 2100 新西兰NZIER企业信心指数 第四季 -- 26.0% 产能利用率 -- 92.5% 2230 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 龚芳 审校 张荻)