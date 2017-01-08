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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 07:17 BJT

《全球汇市》美元守住周五就业报告发布后的涨幅，但多头仍警惕

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0528  1.0530  -0.02  +0.14  1.0513
    美元/日圆            117.14  116.91  +0.20  +0.23  116.87
    欧元/日圆         123.34  123.16  +0.15  +0.16  123.14
    美元/瑞郎            1.0171  1.0179  -0.08  -0.07  1.0178
    英镑/美元            1.2258  1.2280  -0.18  -0.63  1.2336
    美元/加元            1.3246  1.3235  +0.08  -1.37  1.3430
    美元/离岸人民币      6.8455  6.8492  -0.05  -1.82  6.9726
    澳元/美元            0.7295  0.7291  +0.05  +1.11  0.7215
    新西兰元/美元        0.6957  0.6955  +0.03  +0.23  0.6941
    澳元/日圆         85.510  85.440  +0.08  +1.41  84.320
    新西兰元/日圆     81.500  81.470  +0.04  +0.41  81.170
    英镑/日圆         143.55  143.71  -0.11  -0.33  144.02
    澳元/新西兰元     1.0480  1.0482  -0.02  +0.93  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
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 (编译 徐文焰/戴素萍/龚芳；审校 张涛/王兴亚/郑茵)
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