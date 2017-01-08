《全球汇市》美元守住周五就业报告发布后的涨幅，但多头仍警惕

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0528 1.0530 -0.02 +0.14 1.0513 美元/日圆 117.14 116.91 +0.20 +0.23 116.87 欧元/日圆 123.34 123.16 +0.15 +0.16 123.14 美元/瑞郎 1.0171 1.0179 -0.08 -0.07 1.0178 英镑/美元 1.2258 1.2280 -0.18 -0.63 1.2336 美元/加元 1.3246 1.3235 +0.08 -1.37 1.3430 美元/离岸人民币 6.8455 6.8492 -0.05 -1.82 6.9726 澳元/美元 0.7295 0.7291 +0.05 +1.11 0.7215 新西兰元/美元 0.6957 0.6955 +0.03 +0.23 0.6941 澳元/日圆 85.510 85.440 +0.08 +1.41 84.320 新西兰元/日圆 81.500 81.470 +0.04 +0.41 81.170 英镑/日圆 143.55 143.71 -0.11 -0.33 144.02 澳元/新西兰元 1.0480 1.0482 -0.02 +0.93 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰/戴素萍/龚芳；审校 张涛/王兴亚/郑茵)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。