美国与加拿大经济指标预测--1月9日-1月16日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月9日当周 1月9日(一) 1500 美国就业趋势指数 12月 -- 130.0 2000 美国消费者信贷(亿美元) 11月 增加184.3 增加160.2 1月10日(二) 1100 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 12月 -- 98.40 1330 加拿大建筑许可(较前月) 11月 -5.0% +8.7% 1500 美国JOLTS职位空缺数(万个) 11月 -- 553.4 1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 11月修正值 +0.9% +0.9% 趸售销售(较前月) 11月 +0.5% +1.4% 1月11日(三) 1200 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 358.5 抵押贷款再融资指数 -- 1,132.0 1315 加拿大房屋开工年率(万户) 12月 19.50 18.40 1月12日(四) 1330 加拿大新屋价格指数 11月 +0.2% +0.4% 1330 美国进口物价(较前月) 12月 +0.7% -0.3% 出口物价(较前月) +0.1% -0.1% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月7日当周 -- 23.5 四周均值(万人) -- 25.675 续请失业金人数(万人) 12月31日当周 -- 211.2 1900 美国联邦预算(亿美元) 12月 赤字210 赤字1,370 1月13日(五) 1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 +1.6% +1.3% (较前月) +0.3% +0.4% 扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期) +1.5% +1.6% (较前月) +0.2% +0.4% 扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期) -- +1.8% (较前月) -- +0.2% 1330 美国零售销售(较前月) 12月 +0.7% +0.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% +0.2% 1500 美国企业库存(较前月) 11月 +0.4% -0.2% 1500 美国密西根大学消费者信心指数 1月初值 98.5 98.2 现况指数 111.7 111.9 预期指数 90.2 89.5 1月16日当周 1月16日(一) 暂无重要经济指标公布 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 张涛)