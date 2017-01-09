欧洲经济指标预测--1月9日-1月16日****

中国企业：支付宝在香港推出首个非人民币支付应用程序
路透香港5月24日 - 中国在线和移动支付平台支付宝周三在香港推出其首个非人民币支付应用程序，进一步接近其扩大支付币种的目标。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月9日当周 1月9日(一) 0700 德国工业生产(较前月) 11月 +0.6% +0.3% 0700 德国经季节调整出口(较前月) 11月 +0.5% +0.5% 进口(较前月) +0.2% +1.3% 贸易收支(亿欧元) 顺差212 顺差205 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 11月 -- -0.5% 0830 英国Halifax房价指数(较前月) 12月 +0.2% +0.2% (较上年同期) 截至12月的三个月 +5.8% +6.0% 0900 意大利失业率 11月 -- 11.6% 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 1月 12.5 10.0 1000 欧元区失业率 11月 9.8% 9.8% 1月9-13日 0930 英国抵押贷款利率 12月 -- 4.2% 1月10日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期) 12月 -- +0.6% 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 12月 -- 3.3% (经季节调整) -- 3.3% 0745 法国工业生产(较前月) 11月 +0.6% -0.2% 1月11日(三) 0930 英国建筑业产出(较前月) 11月 +0.2% -0.6% (较上年同期) +2.0% +0.7% 0930 英国工业生产(较前月) 11月 +0.7% -1.3% (较上年同期) +0.6% -1.1% 制造业产出(较前月) +0.5% -0.9% (较上年同期) +0.6% -0.4% 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 11月 -- 逆差15.98 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差114.0 逆差97.11 1月12日(四) 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 12月终值 +0.3% 持平 (较上年同期) +0.8% +0.7% 0900 德国国内生产总值(GDP) 2016年 +1.8% +1.7% 0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 11月 +0.3% 持平 (经工作日调整，较上年同期) +1.9% +1.3% 1000 欧元区工业生产(较前月) 11月 +0.5% -0.1% (较上年同期) +1.6% +0.6% 1月13日(五) 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 12月 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.8% 1月16日当周 1月16日(一) 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月终值 -- +0.4% (较上年同期) -- +0.5% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- +0.5% 1000 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 11月 -- 顺差201 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 12月终值 +0.5% -0.1% (较上年同期) +1.1% +1.1% 扣除食品和能源的HICP(较前月) -- -0.1% (较上年同期) -- +0.8%(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王颖；审校 张荻)
路透香港5月24日 - 中国在线和移动支付平台支付宝周三在香港推出其首个非人民币支付应用程序，进一步接近其扩大支付币种的目标。
国际评级机构穆迪突然宣布下调中国主权评级至「A1」，是十多年来第二家评级机构下调中国主权评级。不过，这次降级的冲击轻微，在岸和离岸人民币滙价变动不大，中资股无大反应，A股先跌后回稳。中国的信用评级下降趋势早于2013年开始，去杠杆的大环境可能要持续好几年。
0040GMT * 欧元/澳元在亚洲市场盘初上涨0.2%，开盘持平 * 动能分析显示，5日、10日和20日移动均线上行，净偏多格局 * 涨势受限于9月高点1.5093，收盘若超越该点位则上看1.5166，后 者为2016年5月到今年2月跌势的76.4%回档位 * 若收盘跌破10日均线切入位1.4938，则涨势受阻 * 纽约盘的低点1.4925和高点1.5006分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 李爽)