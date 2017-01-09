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市场报道 | 2017年 1月 9日 星期一 08:24 BJT

****欧洲经济指标预测--1月9日-1月16日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                     公布时段       预估值      前值

    1月9日当周
    
    1月9日(一)
    0700 德国工业生产(较前月)                        11月        +0.6%     +0.3%
    0700 德国经季节调整出口(较前月)                  11月        +0.5%     +0.5%
                       进口(较前月)                              +0.2%     +1.3%
                       贸易收支(亿欧元)                        顺差212   顺差205
    0815 瑞士零售销售(较上年同期)                    11月          --      -0.5% 
    0830 英国Halifax房价指数(较前月)                 12月        +0.2%     +0.2%
                        (较上年同期)     截至12月的三个月        +5.8%     +6.0%
    0900 意大利失业率                                11月          --      11.6%
    0930 欧元区Sentix投资者信心指数                   1月         12.5      10.0
    1000 欧元区失业率                                11月         9.8%      9.8%
    
    1月9-13日
    0930 英国抵押贷款利率                            12月          --       4.2% 
    
    1月10日(二)
    0001 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期) 12月          --      +0.6%
    0645 瑞士失业率(未经季节调整)                    12月          --       3.3%
                     (经季节调整)                                  --       3.3%
    0745 法国工业生产(较前月)                        11月        +0.6%     -0.2%
    
    1月11日(三)
    0930 英国建筑业产出(较前月)                      11月        +0.2%     -0.6%
                       (较上年同期)                              +2.0%     +0.7% 
    0930 英国工业生产(较前月)                        11月        +0.7%     -1.3%
                 (较上年同期)                                    +0.6%     -1.1%
             制造业产出(较前月)                                  +0.5%     -0.9%
                       (较上年同期)                              +0.6%     -0.4%
    0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)            11月          --  逆差15.98
             全球商品贸易收支(亿英镑)                        逆差114.0 逆差97.11
    
    1月12日(四)
    0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    12月终值        +0.3%      持平
                                 (较上年同期)                    +0.8%     +0.7%
    0900 德国国内生产总值(GDP)                     2016年        +1.8%     +1.7%
    0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月)          11月        +0.3%      持平
                       (经工作日调整，较上年同期)                +1.9%     +1.3%
    1000 欧元区工业生产(较前月)                      11月        +0.5%     -0.1%
                   (较上年同期)                                  +1.6%     +0.6%
    
    1月13日(五)
    0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月)              12月          --      +0.1%
                           (较上年同期)                            --      +0.8%
    1月16日当周
    
    1月16日(一)
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)       12月终值          --      +0.4%
                              (较上年同期)                         --      +0.5%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                      --      +0.4%
                                 (较上年同期)                      --      +0.5%
    1000 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元)        11月          --    顺差201
    1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)  12月终值        +0.5%     -0.1%
                                   (较上年同期)                  +1.1%     +1.1%
               扣除食品和能源的HICP(较前月)                        --      -0.1%
                               (较上年同期)                        --      +0.8%(完)
     
      
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 王颖；审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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