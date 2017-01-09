基金产业：债券基金录得三个月最大单周资金流入规模--美银美林

路透伦敦1月6日 - 美银美林周五表示，投资者在过去一周加码债券，帮助债券基金录得三个月来最大单周资金流入规模，尽管债券市场跌势暂停很可能只是短暂现象。

1月4日止当周有63亿美元流入债券基金。此前债券市场遭遇长达数月的抛售，因投资者押注通胀升温且经济增长加速。

该周跨越了新年，因此许多基金经理正在休假。但那些还在交易台的人仍积极操作，股票基金流入55亿美元；新兴市场债券基金也流入19亿美元，为九周以来首次录得资金流入。

“由于交易员打算后撤，未来几周若风险资产表现不佳，也不奇怪，”美银美林投资策略团队的报告称。该团队由Michael Hartnett率领，报告名为“债券卷土重来”。

他们认为，美国股市和银行类股最容易受到获利了结的冲击。

围绕美国总统当选人特朗普就职的不确定性和紧张情绪、人民币汇率与中国货币市场的震荡走势，以及美国可能实施的升息，都可能促使投资者在未来数周谨慎行事。

“(但)就投资结构而言，我们在未来数季仍看好风险资产，”他们写道。

在截至周三的一周，投资者连续第六周将资金大举注入高收益债券基金(9亿美元)和投资级债券基金(36亿美元)。