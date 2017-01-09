基金产业：债券基金录得三个月最大单周资金流入规模--美银美林

港报社评：葛咸城非蝙蝠侠，民企难敌先天缺陷--信报5月25日
继早前遭沽空机构格劳克斯（Glaucus）狙击的丰盛控股高调表示正在筹组反沽空联盟后，近日两度被另一沽空机构葛咸城研究（Gotham City Research）狙击的瑞声科技，其行政总裁潘政民昨天在股东会上强调，沽空机构对瑞声所作的指控内容不实，并极具误导性，集团将尽快刊发澄清公告予以反驳。
路透伦敦1月6日 - 美银美林周五表示，投资者在过去一周加码债券，帮助债券基金录得三个月来最大单周资金流入规模，尽管债券市场跌势暂停很可能只是短暂现象。
1月4日止当周有63亿美元流入债券基金。此前债券市场遭遇长达数月的抛售，因投资者押注通胀升温且经济增长加速。
该周跨越了新年，因此许多基金经理正在休假。但那些还在交易台的人仍积极操作，股票基金流入55亿美元；新兴市场债券基金也流入19亿美元，为九周以来首次录得资金流入。
“由于交易员打算后撤，未来几周若风险资产表现不佳，也不奇怪，”美银美林投资策略团队的报告称。该团队由Michael Hartnett率领，报告名为“债券卷土重来”。
他们认为，美国股市和银行类股最容易受到获利了结的冲击。
围绕美国总统当选人特朗普就职的不确定性和紧张情绪、人民币汇率与中国货币市场的震荡走势，以及美国可能实施的升息，都可能促使投资者在未来数周谨慎行事。
“(但)就投资结构而言，我们在未来数季仍看好风险资产，”他们写道。
在截至周三的一周，投资者连续第六周将资金大举注入高收益债券基金(9亿美元)和投资级债券基金(36亿美元)。
美银美林称，投资黄金的基金则连续第八周遭遇资金外流，为三年来最长资金外流时期；而日本股票基金则创下六周来最大资金流出规模(14亿美元)，不过美国股票基金吸引到26亿美元流入。(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
继早前遭沽空机构格劳克斯（Glaucus）狙击的丰盛控股高调表示正在筹组反沽空联盟后，近日两度被另一沽空机构葛咸城研究（Gotham City Research）狙击的瑞声科技，其行政总裁潘政民昨天在股东会上强调，沽空机构对瑞声所作的指控内容不实，并极具误导性，集团将尽快刊发澄清公告予以反驳。
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。