中国金融：广西将400亿基本养老保险基金委托全国社保基金统一投资运营

路透上海1月9日 - 据中国人力资源和社会保障部网站，近日广西已与全国社会保障基金理事会签定基本养老保险基金委托投资合同，在去年底和今年分别完成300亿元人民币和100亿元的委托投资资金归集和移交，以保底收益方式，由社保基金理事会实行集中运营、市场化投资运作。

广西自治区成为国务院出台《基本养老保险投资管理办法》后，全国基本养老保险基金委托投资拟定首批签约的省份。《办法》规定，“委托人、受托机构、托管机构、投资管理机构因养老基金资产的管理、运营或者其他情形取得的财产和收益归入养老基金资产，权益归养老基金所有。”

广西自治区人社厅、财政厅联合在摸清全区养老保险基金滚存结余的底数基础上，统筹考虑广西经济发展、就业状况、参保人数变化和缴费基数的变动、退休人员待遇调整、财政补助以及政策变更等因素，对有关数据、收入支出、风险防控等进行反复演算，最终提出养老基金委托投资运营的基金规模为400亿元、采用保底收益方式投资运营五年的建议。 广西自治区人社厅表示，在继续加强基本养老保险基金管理的同时，积极稳妥地开展养老基金的投资运营，有利于实现养老基金保值增值、缓解养老基金压力、确保社保制度可持续。广西的养老保险基金规模相对较小，根据规定以委托投资方式实现保值增值的需求比发达省份更为迫切。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)