《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月9日

港报社评：医委会改革再上路，业界勿再砌辞反对--明报5月25日
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
路透1月9日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7552港 元 ) 美国股市周五上涨，道琼工业指数 历史上首次离两万点大关仅差不到1点，收市上涨64.51点，或0 .32%，至19,963.80点；而纳斯达克指数和标普500指数双双创纪录高位，受苹果 大涨带动。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 127.770 -0.95 7676 9.909 -0.41 中国铝业 10.570 -1.95 1678 3.279 -0.64 中国移动 54.080 -1.51 160316 83.880 -0.14 中国人寿 13.460 -1.97 84994 20.877 -1.06 中石油 77.820 0.08 11290 6.035 -0.08 中石化 74.650 0.50 12788 5.789 -0.53 汇丰控股 41.150 -0.02 2313263 63.825 0.12 中电信 48.050 -0.97 5990 3.726 0.44 中国联通 11.820 -1.42 80749 9.167 -0.58 兖州煤业 6.910 -2.40 2853 5.359 -1.85 华能国际 25.550 -1.69 18034 4.954 -0.73 南方航空 27.160 -1.77 2902 4.213 0.06 东方航空 23.660 -1.00 1299 3.670 -0.28 中芯国际 7.410 -0.27 36651 1.149 -90.09 （完） (整理 梁慧仪)
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。
路透5月25日 - 金价周四持稳，守住上日的多数涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)上次政策会议记录降低了后续加息希望，打压美元下跌。