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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 08:14 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月9日

路透1月9日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7552港
元 )
    
    美国股市周五上涨，道琼工业指数 历史上首次离两万点大关仅差不到1点，收市上涨64.51点，或0
.32%，至19,963.80点；而纳斯达克指数和标普500指数双双创纪录高位，受苹果 大涨带动。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              127.770     -0.95       7676        9.909       -0.41
 中国铝业                            10.570      -1.95       1678        3.279       -0.64
 中国移动                            54.080      -1.51       160316      83.880      -0.14
 中国人寿                            13.460      -1.97       84994       20.877      -1.06
 中石油                              77.820      0.08        11290       6.035       -0.08
 中石化                              74.650      0.50        12788       5.789       -0.53
 汇丰控股                            41.150      -0.02       2313263     63.825      0.12
 中电信                              48.050      -0.97       5990        3.726       0.44
 中国联通                            11.820      -1.42       80749       9.167       -0.58
 兖州煤业                            6.910       -2.40       2853        5.359       -1.85
 华能国际                            25.550      -1.69       18034       4.954       -0.73
 南方航空                            27.160      -1.77       2902        4.213       0.06
 东方航空                            23.660      -1.00       1299        3.670       -0.28
 中芯国际                            7.410       -0.27       36651       1.149       -90.09
 （完）

 (整理 梁慧仪)
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