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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 08:21 BJT

《中国报摘》--中国证券报1月9日

* 头版头条:

--中国证监会主席助理宣昌能指出，2017年证监会将坚持稳中求进工作总基调，把防控金融风险放到更加重要的位置，深入推进依法监管、从严监管、全面监管。

* 其他:

--广西壮族自治区日前与全国社会保障基金理事会签订委托投资合同，委托投资运营基金规模400亿元人民币，以保底收益方式投资运营五年。

--据悉，中国兵器装备集团制订了军工企业混合所有制改革试点初步方案，并开展军工资产证券化的研究和论证。业内人士认为，作为新一轮国企改革重头戏，混改有望成为2017年A股市场确定性主题之一。

--河北省省长张庆伟在政府工作报告中表示，2017年内将压减钢铁产能3,186万吨。

--截至1月8日晚发稿，沪深两市有1,315家A股上市公司发布2016年全年业绩预告，预喜公司有951家，占比约72%。从行业看，周期性行业、新能源汽车产业链公司表现较好。

--中银绒业 公告，控股股东中绒集团拟悉数转让盛大游戏股权。

--温氏股份 业绩预告显示，2016年实现净利润113.55亿-126.58亿元人民币，同比增长83%-104%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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