《中国报摘》--中国证券报1月9日

港报社评：医委会改革再上路，业界勿再砌辞反对--明报5月25日
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
* 头版头条:
--中国证监会主席助理宣昌能指出，2017年证监会将坚持稳中求进工作总基调，把防控金融风险放到更加重要的位置，深入推进依法监管、从严监管、全面监管。
* 其他:
--广西壮族自治区日前与全国社会保障基金理事会签订委托投资合同，委托投资运营基金规模400亿元人民币，以保底收益方式投资运营五年。
--据悉，中国兵器装备集团制订了军工企业混合所有制改革试点初步方案，并开展军工资产证券化的研究和论证。业内人士认为，作为新一轮国企改革重头戏，混改有望成为2017年A股市场确定性主题之一。
--河北省省长张庆伟在政府工作报告中表示，2017年内将压减钢铁产能3,186万吨。
--截至1月8日晚发稿，沪深两市有1,315家A股上市公司发布2016年全年业绩预告，预喜公司有951家，占比约72%。从行业看，周期性行业、新能源汽车产业链公司表现较好。
--中银绒业 公告，控股股东中绒集团拟悉数转让盛大游戏股权。
--温氏股份 业绩预告显示，2016年实现净利润113.55亿-126.58亿元人民币，同比增长83%-104%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。
路透5月25日 - 金价周四持稳，守住上日的多数涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)上次政策会议记录降低了后续加息希望，打压美元下跌。