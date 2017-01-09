《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月9日

港报社评：葛咸城非蝙蝠侠，民企难敌先天缺陷--信报5月25日
继早前遭沽空机构格劳克斯（Glaucus）狙击的丰盛控股高调表示正在筹组反沽空联盟后，近日两度被另一沽空机构葛咸城研究（Gotham City Research）狙击的瑞声科技，其行政总裁潘政民昨天在股东会上强调，沽空机构对瑞声所作的指控内容不实，并极具误导性，集团将尽快刊发澄清公告予以反驳。
*工商时报：
--延宕六年《财政收支划分法》修正草案终将端上桌。行政院长林全周二将听取新版财划法简报，保证地方财源只增不减，也将发挥调剂地方盈虚功能、缩小直辖市和县市差距；其中营业税提拨率由40%调升至100%，并新增菸酒税入统筹款财源，所得税、土增税、遗赠税提拨给地方比率将调降。
--2016年国际版债市发行总规模接近500亿美元，今年首档将于近期挂牌。由于2016年最后一批发行的国际版债券，遇上国际市场短率飙升，五年期美元债利率订价2.1371%、人民币三年期票面利率亦在4.67%，超出市价大约50个基本点，首档国际版适逢美国走升息波，利率订价较以往来的不确定。
--今年第一季全球面板产业出现难得的〞淡季不淡〞景况，大尺寸面板出货吃紧，因此面板厂决定农历过年期间将正常生产赶出货、年假不打烊。
*经济日报：
--兆丰银行纽约分行遭美国裁罚后，台湾银行业在国际金融体系的法令遵循面临前所未有的压力。银行公会理事长吕桔诚昨日率团赴纽约举行会议，为银行业首见大规模法遵经理人大会师，要向国际社会展现台湾反洗钱的决心。
--大陆扩大查税，台商急于挪移资金，台湾豪宅市场可能成为避风港。银行业者指出，台商想办法把资金从大陆搬出来，必须要有地方停泊，台湾豪宅市场行情经过一段修正，加上相关税负放宽，成为台商青睐的标的。 (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
继早前遭沽空机构格劳克斯（Glaucus）狙击的丰盛控股高调表示正在筹组反沽空联盟后，近日两度被另一沽空机构葛咸城研究（Gotham City Research）狙击的瑞声科技，其行政总裁潘政民昨天在股东会上强调，沽空机构对瑞声所作的指控内容不实，并极具误导性，集团将尽快刊发澄清公告予以反驳。
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。