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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 08:25 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月9日

*工商时报：

--延宕六年《财政收支划分法》修正草案终将端上桌。行政院长林全周二将听取新版财划法简报，保证地方财源只增不减，也将发挥调剂地方盈虚功能、缩小直辖市和县市差距；其中营业税提拨率由40%调升至100%，并新增菸酒税入统筹款财源，所得税、土增税、遗赠税提拨给地方比率将调降。

--2016年国际版债市发行总规模接近500亿美元，今年首档将于近期挂牌。由于2016年最后一批发行的国际版债券，遇上国际市场短率飙升，五年期美元债利率订价2.1371%、人民币三年期票面利率亦在4.67%，超出市价大约50个基本点，首档国际版适逢美国走升息波，利率订价较以往来的不确定。

--今年第一季全球面板产业出现难得的〞淡季不淡〞景况，大尺寸面板出货吃紧，因此面板厂决定农历过年期间将正常生产赶出货、年假不打烊。

*经济日报：

--兆丰银行纽约分行遭美国裁罚后，台湾银行业在国际金融体系的法令遵循面临前所未有的压力。银行公会理事长吕桔诚昨日率团赴纽约举行会议，为银行业首见大规模法遵经理人大会师，要向国际社会展现台湾反洗钱的决心。

--大陆扩大查税，台商急于挪移资金，台湾豪宅市场可能成为避风港。银行业者指出，台商想办法把资金从大陆搬出来，必须要有地方停泊，台湾豪宅市场行情经过一段修正，加上相关税负放宽，成为台商青睐的标的。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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