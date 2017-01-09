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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 08:29 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑瞄准关键点位0.8589

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*欧元/英镑在亚洲市场上涨0.15%，因英镑盘初遭遇抛售

*今日欧洲有多项数据出炉，重点是欧元区失业率和德国工业生产

*动能指标以及5日、10日和20日移动均线走高，但涨势尚不确定

*若收在11/12月跌势的38.2%回档位0.8589上方将为多头信号

*纽约收盘位0.8573和稍早高点0.8603分别为初步支撑位与阻力位

*图表：reut.rs/2i8cWo1 (完)

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