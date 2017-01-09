中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周大幅反弹，CFETS指数升至95.25

路透上海1月9日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(6日)的CFETS人民币汇率指数 较前周上涨0.44%至95.25，较2014年底则仍下跌4.75%。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数 和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数 分别为96.63和96.07，较前周分别上涨0.41%和上涨0.60%，较2014年底则分别下跌3.37%和下跌3.93%。

上周人民币兑美元即期 涨0.38%，而美元指数 上周微涨0.01%，因上周中国人民币大幅反弹，打压美元指数出现调整，但上周五美国较好就业数据提振，美指探底企稳；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌10.39%，而美元指数则累计上涨13.24%。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)