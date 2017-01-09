《中国报摘》--其他报纸重要消息1月9日

港报社评：医委会改革再上路，业界勿再砌辞反对--明报5月25日
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
**上海证券报**
--鉴于近期部分商业办公项目存在违规销售、擅自改建投诉量大增等情况，上海市住建委上周五(7日)宣布，将会同相关部门对商业办公项目进行集中清理核查，并暂停此类项目的网上签约。以所谓酒店式公寓为主的“类住宅”商业办公项目正是此次清理核查的重点。
--中机车辆技术服务中心发布调整新能源汽车推广应用推荐车型目录相关通知，称2016年《目录》第一至五批车型需重新核定。业内人士称，此举可能造成较大短期影响，去年12月曾“爆量”的新能源车市场环比或出现销售的大幅下降。
**证券时报**
--据统计，截至目前已有32家地方资产管理公司开业，包括28家省级AMC和4家地市级AMC。除了新疆、贵州、海南、云南外，其余省份均有自己的地方版AMC。股东结构上，主导方多为地方国资，包括地方财政、地方国企、地方金控集团等。
--龙星化工 称，股东金鹰基金将所持公司7,262.94万股，协议转让给渤海信托“冀兴三号单一资金信托计划”，转让股份占公司总股本15.13%，价格14.36元/股，合计金额10.43亿元。权益报告书显示，海航资本集团持有渤海信托60.22%股份。
**21世纪经济报 道**
--新三板挂牌企业豪声电子(838701)日前发布一则仲裁公告，公司为原告，被告为乐视移动智能信息技术(北京)和乐视控股(北京)，这也是乐视集团及其下属板块在曝出欠款新闻后首次被公司以提请仲裁的形式解决债务问题。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。
路透5月25日 - 金价周四持稳，守住上日的多数涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)上次政策会议记录降低了后续加息希望，打压美元下跌。