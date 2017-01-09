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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 08:46 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月9日

**上海证券报**

--鉴于近期部分商业办公项目存在违规销售、擅自改建投诉量大增等情况，上海市住建委上周五(7日)宣布，将会同相关部门对商业办公项目进行集中清理核查，并暂停此类项目的网上签约。以所谓酒店式公寓为主的“类住宅”商业办公项目正是此次清理核查的重点。

--中机车辆技术服务中心发布调整新能源汽车推广应用推荐车型目录相关通知，称2016年《目录》第一至五批车型需重新核定。业内人士称，此举可能造成较大短期影响，去年12月曾“爆量”的新能源车市场环比或出现销售的大幅下降。

**证券时报**

--据统计，截至目前已有32家地方资产管理公司开业，包括28家省级AMC和4家地市级AMC。除了新疆、贵州、海南、云南外，其余省份均有自己的地方版AMC。股东结构上，主导方多为地方国资，包括地方财政、地方国企、地方金控集团等。

--龙星化工 称，股东金鹰基金将所持公司7,262.94万股，协议转让给渤海信托“冀兴三号单一资金信托计划”，转让股份占公司总股本15.13%，价格14.36元/股，合计金额10.43亿元。权益报告书显示，海航资本集团持有渤海信托60.22%股份。

**21世纪经济报 道**

--新三板挂牌企业豪声电子(838701)日前发布一则仲裁公告，公司为原告，被告为乐视移动智能信息技术(北京)和乐视控股(北京)，这也是乐视集团及其下属板块在曝出欠款新闻后首次被公司以提请仲裁的形式解决债务问题。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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