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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 09:03 BJT

《中国重要政经日程》--1月9日-9月

=============================今日重要政经日程==========================

1月9日（周一）

*--上午10:00 国家卫计委召开2017年1月例行新闻发布会，介绍2017年全国卫生计生工作会议精神及解读《在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行）》有关情况。

*--下午15:00 国新办举行新闻发布会，请中央纪委副书记吴玉良，监察部副部长肖培，国家预防腐败局副局长、中央纪委国际合作局局长刘建超，中央纪委案件审理室主任罗东川，中央纪委宣传部部长朱国贤解读十八届中央纪委七次全会精神，并答记者问。

=============================近期重要政经日程==========================

1月11日（周三）

*--上午10:00 国台办举行举行例行新闻发布会。

3月3日（周五）

--全国政协十二届五次会议在北京召开。

3月5日（周日）

--十二届全国人大五次会议在北京召开。

9月

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
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