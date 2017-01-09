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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 08:54 BJT

永安期货：中国期指人气继续回升，但上方反弹空间有限

以下内容节选自1月9日的《期货日报》：

经历近一个月的回落之后，2017年伊始A股市场触底反弹，迎来开门红。上证综指自3100点附近再度回升至3150点之上。同时，期指三个品种也尽数收涨，IF、IH及IC主力合约当周分别上涨1.3%、1.3%和2%。基差方面，期货贴水较上周继续温和收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水11.3、5.1和32.6点。

主力持仓方面，虽然指数温和回升，但受不同因素影响，各品种持仓表现不同。其中，IF由于部分资金提前移仓至1703合约，1703合约持仓上榜，导致其多空主力持仓均较前一周大幅增加，增幅均在8000手之上，同时净持仓翻空73手。IH未显露明显移仓迹象，多头主力持仓小减131手，空头主力增仓58手，净多持仓降至961手。IC多空主力双双大幅减仓，其中空头主力减仓千余手，多头主力减仓853手，净空持仓降至592手。(完)

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