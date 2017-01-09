永安期货：中国期指人气继续回升，但上方反弹空间有限

港报社评：医委会改革再上路，业界勿再砌辞反对--明报5月25日
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
以下内容节选自1月9日的《期货日报》：
经历近一个月的回落之后，2017年伊始A股市场触底反弹，迎来开门红。上证综指自3100点附近再度回升至3150点之上。同时，期指三个品种也尽数收涨，IF、IH及IC主力合约当周分别上涨1.3%、1.3%和2%。基差方面，期货贴水较上周继续温和收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水11.3、5.1和32.6点。
主力持仓方面，虽然指数温和回升，但受不同因素影响，各品种持仓表现不同。其中，IF由于部分资金提前移仓至1703合约，1703合约持仓上榜，导致其多空主力持仓均较前一周大幅增加，增幅均在8000手之上，同时净持仓翻空73手。IH未显露明显移仓迹象，多头主力持仓小减131手，空头主力增仓58手，净多持仓降至961手。IC多空主力双双大幅减仓，其中空头主力减仓千余手，多头主力减仓853手，净空持仓降至592手。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。
路透5月25日 - 金价周四持稳，守住上日的多数涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)上次政策会议记录降低了后续加息希望，打压美元下跌。