中大期货：基本面支撑，沪锌价格中期看涨

港报社评：医委会改革再上路，业界勿再砌辞反对--明报5月25日
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
以下内容节选自1月9日的《期货日报》：
2017年，有色金属间各品种供需基本面的差异将使得品种涨跌幅度呈现较大的分化。中长期来看，锌价将继续在供应短缺因素的影响下保持强势格局。
回顾2016年锌价走势，我们可以看到，自年初以来锌价回升主要是受Lisheen 锌矿和Century锌矿等大型锌矿的关闭影响，锌价持续上行并不断刷新前高。国外锌矿资源枯竭和大幅减产使国际供给收缩，进口锌矿持续减少，同时国内锌矿受环保压力资金限制，复产不及预期，同比呈下滑趋势。而不断下降的进口锌精矿加工费可以从侧面印证了矿石供给的相对紧张。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。
路透5月25日 - 金价周四持稳，守住上日的多数涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)上次政策会议记录降低了后续加息希望，打压美元下跌。