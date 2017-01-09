中大期货：基本面支撑，沪锌价格中期看涨

以下内容节选自1月9日的《期货日报》：

2017年，有色金属间各品种供需基本面的差异将使得品种涨跌幅度呈现较大的分化。中长期来看，锌价将继续在供应短缺因素的影响下保持强势格局。

回顾2016年锌价走势，我们可以看到，自年初以来锌价回升主要是受Lisheen 锌矿和Century锌矿等大型锌矿的关闭影响，锌价持续上行并不断刷新前高。国外锌矿资源枯竭和大幅减产使国际供给收缩，进口锌矿持续减少，同时国内锌矿受环保压力资金限制，复产不及预期，同比呈下滑趋势。而不断下降的进口锌精矿加工费可以从侧面印证了矿石供给的相对紧张。(完)

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