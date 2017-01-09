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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 08:57 BJT

期货日报：郑商所易盛农期指数走势略显疲态

以下内容节选自1月9日的《期货日报》：

易盛农期指数上周振荡，整体点位较前一周小幅下跌。截至1月6日，易盛农期指数报收于1178.9点。

　　权重品种方面，上周菜粕表现弱势。南美天气并无大的变化，新年度丰产预期较足。阿根廷有消息称将把大豆出口关税逐步下调，美豆仍有向下空间。菜粕走势大致跟随豆粕继续维持弱势的可能性较大。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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