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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 09:02 BJT

方正中期：大连豆粕期货易跌难涨，基金多单大幅减持量能衰减

以下内容节选自1月9日的《期货日报》：

12月下旬以来，豆粕市场整体延续2,750—2,850元/吨区间弱势整理为主，元旦假期过后，市场一度受阿根廷洪涝预期影响出现反弹，但力度有限，再超2,800元/吨都非常吃力，且量能不断衰减，随后便被美豆出口创年内低点的消息打压下来。美豆出口题材已然不足，南美天气升水力度有限，巴西大豆上市供应压力渐显，加上国内市场备货动能也已不足，豆粕整体仍易跌难涨。

　　整体来看，巴西丰产开始上市、国内需求不足、春节交易清淡令2月之前的市场预期仍不乐观。而之后受巴西物流高峰、阿根廷产量修正窗口、国内春季备货小高峰的影响，豆粕3月、4月或存在止跌反弹的潜能。关注市场存在的不确定因素，比如美元、阿根廷天气及产量调整时间、巴西物流问题等。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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