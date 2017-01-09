华泰期货：郑商所动力煤反弹动能不足，大连棕榈油短期均线空头排列

港报社评：医委会改革再上路，业界勿再砌辞反对--明报5月25日
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
以下内容节选自1月9日的《期货日报》：
动力煤1705合约自2016年11月中旬605.2元/吨的高点回落以来，形成两波下跌走势，但前几日在490元/吨获得支撑并展开反弹。虽然均线仍呈空头排列，但短期开始向上勾头，止跌迹象明显。不过，上周五，动力煤1705合约反弹至515元/吨后受到压制，收出一根上影线较长的小阴线，显示反弹动能已经不足。上有压力，下有支撑，后市动力煤1705合约在490—515元/吨之间整理的可能性较大。
棕榈油1705合约经过前期的大幅上涨，在6,500元/吨的重要压力位遇阻，并在回调至6,000元/吨时获得支撑，再次上行。不过，价格未能达到前高，有形成下跌三角形的迹象。 中长期均线开始走平，短期均线呈空头排列，布林空间由收窄转为开口向下，布林中轨拐头向下，上周五尾盘加速下行，一度跌破布林下轨，弱势迹象明显。若后市不能在前低6,004元/吨获得支撑，则将形成一波下跌行情。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。
路透5月25日 - 金价周四持稳，守住上日的多数涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)上次政策会议记录降低了后续加息希望，打压美元下跌。