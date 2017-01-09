华泰期货：郑商所动力煤反弹动能不足，大连棕榈油短期均线空头排列

以下内容节选自1月9日的《期货日报》：

动力煤1705合约自2016年11月中旬605.2元/吨的高点回落以来，形成两波下跌走势，但前几日在490元/吨获得支撑并展开反弹。虽然均线仍呈空头排列，但短期开始向上勾头，止跌迹象明显。不过，上周五，动力煤1705合约反弹至515元/吨后受到压制，收出一根上影线较长的小阴线，显示反弹动能已经不足。上有压力，下有支撑，后市动力煤1705合约在490—515元/吨之间整理的可能性较大。

棕榈油1705合约经过前期的大幅上涨，在6,500元/吨的重要压力位遇阻，并在回调至6,000元/吨时获得支撑，再次上行。不过，价格未能达到前高，有形成下跌三角形的迹象。 中长期均线开始走平，短期均线呈空头排列，布林空间由收窄转为开口向下，布林中轨拐头向下，上周五尾盘加速下行，一度跌破布林下轨，弱势迹象明显。若后市不能在前低6,004元/吨获得支撑，则将形成一波下跌行情。(完)

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