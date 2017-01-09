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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 09:05 BJT

《香港报摘》--经济日报1月9日

**头版头条**

--离岸人民币风险渐被消化，分析料恒指 短綫在50天线（22,476点）获支持，招商证券选股回归内地通胀概念，瑞信则建议在国企改革主题间寻宝，后市去向宜紧盯美国债息及美元走势。

**其他**

--中国海外 旗下新盘启德1号（II）截至昨天收票三天，市传已累收约1,500票，以首批125伙计算，录超额认购11倍。发展商预告明天加价加推，本周六开售。

--澳门励骏 联席主席兼行政总裁周锦辉表示，对在日本发展赌业有兴趣，但仍要视乎当地条例，暂时仍要进一步观察。

--恒生银行 旗下恒生前海基金管理公司董事李佩珊表示，力争首季出台旗下恒生前海沪港深新兴产业基金，该新产品为恒生与前海合资的首只公募基金，主要投资范围包括A股、以及沪深港互联互通机制试点允许的股票；以及中证监允许投资的债券或票据等其他金融工具。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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