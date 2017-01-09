《香港报摘》--经济日报1月9日

港报社评：医委会改革再上路，业界勿再砌辞反对--明报5月25日
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
**头版头条**
--离岸人民币风险渐被消化，分析料恒指 短綫在50天线（22,476点）获支持，招商证券选股回归内地通胀概念，瑞信则建议在国企改革主题间寻宝，后市去向宜紧盯美国债息及美元走势。
**其他**
--中国海外 旗下新盘启德1号（II）截至昨天收票三天，市传已累收约1,500票，以首批125伙计算，录超额认购11倍。发展商预告明天加价加推，本周六开售。
--澳门励骏 联席主席兼行政总裁周锦辉表示，对在日本发展赌业有兴趣，但仍要视乎当地条例，暂时仍要进一步观察。
--恒生银行 旗下恒生前海基金管理公司董事李佩珊表示，力争首季出台旗下恒生前海沪港深新兴产业基金，该新产品为恒生与前海合资的首只公募基金，主要投资范围包括A股、以及沪深港互联互通机制试点允许的股票；以及中证监允许投资的债券或票据等其他金融工具。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。
路透5月25日 - 金价周四持稳，守住上日的多数涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)上次政策会议记录降低了后续加息希望，打压美元下跌。