《香港报摘》--信报1月9日

港报社评：医委会改革再上路，业界勿再砌辞反对--明报5月25日
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
**头版头条**
--人民币持续贬值及近期离岸人民币（CNH）拆息飙升，导致本港点心债发行量大跌兼交投淡静，市场仍不看好今年市况，预期点心债今年发行量将第三年下降，连同台湾宝岛债等，今年离岸人民币发债额或会劲跌34%至41%。市场期望CNH息率逐步回稳，但点心债市场最快也要到第二季才有改善。
**其他**
--政府于2013年推出的将军澳首幅数据中心专用地皮由新意网 投得，新意网执行董事及行政总裁任景信透露，新数据中心MEGA Plus工程进展顺利，有望在今年年中正式启用，他看好数据中心需求继续有强劲增长，但未来新增供应不多，认为MEGA Plus建成时机有利。
--泛海酒店 公布，拟发行红股以符合公众持股量规定，现有股东每持有1股，将获发2股红股。股东亦可选择收取可换股票据（非上市及不附带股东大会投票权）来代替红股配额。是次发行红股毋须股东批准。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 杨淑祯)
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。
路透5月25日 - 金价周四持稳，守住上日的多数涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)上次政策会议记录降低了后续加息希望，打压美元下跌。