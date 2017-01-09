《香港报摘》--信报1月9日

**头版头条**

--人民币持续贬值及近期离岸人民币（CNH）拆息飙升，导致本港点心债发行量大跌兼交投淡静，市场仍不看好今年市况，预期点心债今年发行量将第三年下降，连同台湾宝岛债等，今年离岸人民币发债额或会劲跌34%至41%。市场期望CNH息率逐步回稳，但点心债市场最快也要到第二季才有改善。

**其他**

--政府于2013年推出的将军澳首幅数据中心专用地皮由新意网 投得，新意网执行董事及行政总裁任景信透露，新数据中心MEGA Plus工程进展顺利，有望在今年年中正式启用，他看好数据中心需求继续有强劲增长，但未来新增供应不多，认为MEGA Plus建成时机有利。

--泛海酒店 公布，拟发行红股以符合公众持股量规定，现有股东每持有1股，将获发2股红股。股东亦可选择收取可换股票据（非上市及不附带股东大会投票权）来代替红股配额。是次发行红股毋须股东批准。（完）

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