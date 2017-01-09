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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 09:22 BJT

全球金市：金价承压，受美国升息前景影响

美元指数 小涨0.1%至102.27。

美国12月就业岗位增长不及预期，但薪资反弹，表明就业市场改善的势头仍未改变，为今年经济加速成长，美联储进一步加息奠定了基础。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周五表示，美联储今年有可能升息三次，升息步伐快于他几个月前的预估，变得与多数美联储官员看法一致。

美联储主席叶伦周四将在一次与教育工作者的网播会议中露面，届时美国利率前景或将更明朗一点。

商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，截至1月3日当周，对冲基金和货币基金连续第八周削减纽约商品期货交易所(COMEX)黄金合约看涨头寸，令其降至11个月以来新低。

上周亚洲黄金需求集聚部分动能，因印度婚礼旺季带来买盘，当地金价在一个多月以来首次转为溢价，交易员预计需求将因中国春节即将到来而进一步上升。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/王颖；审校 戴素萍)
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