《全球重要经济事件一览表》--1月9日-1月16日

港报社评：医委会改革再上路，业界勿再砌辞反对--明报5月25日
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1月9日(一)
北京--中国国家卫计委召开2017年1月例行新闻发布会，介绍2017年全国卫生计生工作会议精神及解读《在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行）》有关情况(0200)。
北京--中国国新办举行新闻发布会，请中央纪委副书记吴玉良，监察部副部长肖培，国家预防腐败局副局长、中央纪委国际合作局局长刘建超，中央纪委案件审理室主任罗东川，中央纪委宣传部部长朱国贤解读十八届中央纪委七次全会精神，并答记者问(0700)。
伦敦--英国央行副总裁夏菲克就中央银行的未来发表演说(1830)。
芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就经济前景发表演说(1800)。
美国哈特福特--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在康涅狄格州工商会年度经济峰会和前景会议上发表讲话(1400)。
亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大扶轮社就货币政策发表讲话(1740)。
1月10日(二)
伦敦--国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)举办城市讲座，泰国央行总裁威拉泰就泰国和亚太地区经济前景、货币政策、利率及当前宏观经济环境发表看法。
巴西--巴西央行货币政策会议(至1月11日)。
1月11日(三)
北京--中国国台办举行举行例行新闻发布会(0200)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
1月12日(四)
美国那不勒斯--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济状况和货币政策发表演说(1345)。
美国马尔文--费城联邦储备银行总裁哈克就经济前景发表演说(1330)。
纽约--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表演说(1815)。
奥斯陆--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen参加一个小组讨论(1045)。
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦与全国教育界人士举行网络直播会议(2230)。
斯德哥尔摩--瑞典央行执行委员会会议，并公布12月政策会议记录(1200)。
1月13日(五)
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯发表演说(0930).
首尔--韩国央行举行货币政策会议并宣布利率决定。
费城--美国费城联邦储备银行总裁哈克就“经济流动性”发表讲话(1430)。
1月16日(一)
暂无重要经济事件预告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 杜明霞)
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。
路透5月25日 - 金价周四持稳，守住上日的多数涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)上次政策会议记录降低了后续加息希望，打压美元下跌。