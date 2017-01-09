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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 09:30 BJT

《全球重要经济事件一览表》--1月9日-1月16日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月9日(一)

北京--中国国家卫计委召开2017年1月例行新闻发布会，介绍2017年全国卫生计生工作会议精神及解读《在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行）》有关情况(0200)。

北京--中国国新办举行新闻发布会，请中央纪委副书记吴玉良，监察部副部长肖培，国家预防腐败局副局长、中央纪委国际合作局局长刘建超，中央纪委案件审理室主任罗东川，中央纪委宣传部部长朱国贤解读十八届中央纪委七次全会精神，并答记者问(0700)。

伦敦--英国央行副总裁夏菲克就中央银行的未来发表演说(1830)。

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就经济前景发表演说(1800)。

美国哈特福特--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在康涅狄格州工商会年度经济峰会和前景会议上发表讲话(1400)。

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大扶轮社就货币政策发表讲话(1740)。

1月10日(二)

伦敦--国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)举办城市讲座，泰国央行总裁威拉泰就泰国和亚太地区经济前景、货币政策、利率及当前宏观经济环境发表看法。

巴西--巴西央行货币政策会议(至1月11日)。

1月11日(三)

北京--中国国台办举行举行例行新闻发布会(0200)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

1月12日(四)

美国那不勒斯--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济状况和货币政策发表演说(1345)。

美国马尔文--费城联邦储备银行总裁哈克就经济前景发表演说(1330)。

纽约--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表演说(1815)。

奥斯陆--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen参加一个小组讨论(1045)。

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦与全国教育界人士举行网络直播会议(2230)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执行委员会会议，并公布12月政策会议记录(1200)。

1月13日(五)

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯发表演说(0930).

首尔--韩国央行举行货币政策会议并宣布利率决定。

费城--美国费城联邦储备银行总裁哈克就“经济流动性”发表讲话(1430)。

1月16日(一)

暂无重要经济事件预告。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 杜明霞)
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