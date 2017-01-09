中国债市动态：现券收益率小幅下探，公开市场净投放稍提振情绪

港报财经评论：内房楼价逆线走，去杠杆下买龙头--信报5月25日
国际评级机构穆迪突然宣布下调中国主权评级至「A1」，是十多年来第二家评级机构下调中国主权评级。不过，这次降级的冲击轻微，在岸和离岸人民币滙价变动不大，中资股无大反应，A股先跌后回稳。中国的信用评级下降趋势早于2013年开始，去杠杆的大环境可能要持续好几年。
路透上海1月9日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率略降，利率互换亦小幅下跌，受今日公开市场净投放影响，市场情绪偏暖。不过交易员称，收益率下探幅度有限，债市盘整格局未破，且经济数据公布及春节假期在即，后市看法仍然谨慎。
“成交不多，活跃的10年国开160210下了2个bp(基点)，可能是今天公开市场净投放，加上国债期货开盘也涨，情绪还可以，”华南一银行交易员称。
中国央行公开市场周一进行1,100亿元人民币逆回购操作，其中七天期100亿元，28天期1,000亿元。据此计算，单日净投放700亿元，结束此前连续净回笼态势。
上海一基金交易员表示，长端利率债方向不明朗，预计短期内还是会以盘整为主，本周主要留意CPI(居民消费价格指数)、进出口等经济数据的影响；不过资金宽松，短债需求继续向好。
中国国家统计局将于周二(10日)公布12月CPI和PPI。路透综合30余家机构预测中值结果显示，考虑到过去两个月其他工业原材料及机械等工业品价格总体呈上涨局面，预计12月PPI涨幅大幅跳升至4.5%，连续四个月回升，CPI涨幅预估中值为2.3%。
上述华南一银行交易员提及，近期信用债收益率下行幅度较大，相比久期更长的利率债更受配置青睐。除资金面宽松，一级供给年初未如预期放量可能也是原因之一。上年末因债市剧烈调整，大批信用债取消发行，但最近几日发行规模不大。
剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.7545%/3.7355%，上日尾盘为3.77%/3.74%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1703 早盘收报99.420元，较上日结算价涨0.01%；10年期国债主力合约T1703 收报97.305元，较上日结算价涨0.10%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
国际评级机构穆迪突然宣布下调中国主权评级至「A1」，是十多年来第二家评级机构下调中国主权评级。不过，这次降级的冲击轻微，在岸和离岸人民币滙价变动不大，中资股无大反应，A股先跌后回稳。中国的信用评级下降趋势早于2013年开始，去杠杆的大环境可能要持续好几年。
0040GMT * 欧元/澳元在亚洲市场盘初上涨0.2%，开盘持平 * 动能分析显示，5日、10日和20日移动均线上行，净偏多格局 * 涨势受限于9月高点1.5093，收盘若超越该点位则上看1.5166，后 者为2016年5月到今年2月跌势的76.4%回档位 * 若收盘跌破10日均线切入位1.4938，则涨势受阻 * 纽约盘的低点1.4925和高点1.5006分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 李爽)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)