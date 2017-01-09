中国债市动态：现券收益率小幅下探，公开市场净投放稍提振情绪

路透上海1月9日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率略降，利率互换亦小幅下跌，受今日公开市场净投放影响，市场情绪偏暖。不过交易员称，收益率下探幅度有限，债市盘整格局未破，且经济数据公布及春节假期在即，后市看法仍然谨慎。

“成交不多，活跃的10年国开160210下了2个bp(基点)，可能是今天公开市场净投放，加上国债期货开盘也涨，情绪还可以，”华南一银行交易员称。

中国央行公开市场周一进行1,100亿元人民币逆回购操作，其中七天期100亿元，28天期1,000亿元。据此计算，单日净投放700亿元，结束此前连续净回笼态势。

上海一基金交易员表示，长端利率债方向不明朗，预计短期内还是会以盘整为主，本周主要留意CPI(居民消费价格指数)、进出口等经济数据的影响；不过资金宽松，短债需求继续向好。

中国国家统计局将于周二(10日)公布12月CPI和PPI。路透综合30余家机构预测中值结果显示，考虑到过去两个月其他工业原材料及机械等工业品价格总体呈上涨局面，预计12月PPI涨幅大幅跳升至4.5%，连续四个月回升，CPI涨幅预估中值为2.3%。

上述华南一银行交易员提及，近期信用债收益率下行幅度较大，相比久期更长的利率债更受配置青睐。除资金面宽松，一级供给年初未如预期放量可能也是原因之一。上年末因债市剧烈调整，大批信用债取消发行，但最近几日发行规模不大。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.7545%/3.7355%，上日尾盘为3.77%/3.74%。