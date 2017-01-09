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亚洲 | 2017年 1月 10日 星期二 07:16 BJT

****主要国家经济指标预测--1月10日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值

    1月10日(二)
    0001 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期)  12月         --      +0.6%
    0030 澳洲零售销售(较前月)                         11月       +0.4%     +0.5%
    0130 中国居民消费价格指数(CPI)(较前月)            12月       +0.3%     +0.1%
                              (较上年同期)                       +2.3%     +2.3%
    0130 中国工业生产者价格指数(PPI)(较上年同期)      12月       +4.5%     +3.3%
    0500 日本消费者信心指数                           12月         --       40.9
    0645 瑞士失业率(未经季节调整)                     12月         --       3.3%
                     (经季节调整)                                 3.3%      3.3%
    0745 法国工业生产(较前月)                         11月       +0.6%     -0.2%
    1100 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数       12月         --      98.40
    1330 加拿大建筑许可(较前月)                       11月       -5.0%     +8.7%
    1500 美国JOLTS职位空缺数(万个)                    11月       555.5     553.4
    1500 美国趸售(批发)库存(较前月)             11月修正值       +0.9%     +0.9%
             趸售销售(较前月)                         11月       +0.5%     +1.4%
    2100 韩国出口价格(较上年同期)                     12月         --      +3.8%
             进口价格(较上年同期)                                  --      +3.6%
    2300 韩国失业率                                   12月         --       3.6%
    2350 日本外汇储备(亿美元)                         12月         --     12,193

    1月10-11日
    2330 澳洲消费者信心指数(较前月)                    1月         --      -3.9%
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段        现值      预估值
    
    1月9日(一)
    0030 澳洲建筑许可                                11月        +7.0%      +5.0%
             民间住宅建筑许可                                    -0.2%        -- 
    0030 澳洲ANZ整体招聘广告                         12月        -1.9%        --
    0700 德国工业生产(较前月)                        11月        +0.4%      +0.6%
    0700 德国经季节调整出口(较前月)                  11月        +3.9%      +0.5%
                       进口(较前月)                              +3.5%      +0.2%
                       贸易收支(亿欧元)                        顺差217    顺差213
    0815 瑞士零售销售(较上年同期)                    11月        +0.9%        -- 
    0830 英国Halifax房价指数(较前月)                 12月        +1.7%      +0.2%
                        (较上年同期)     截至12月的三个月        +6.5%      +5.8%
    0900 意大利失业率                                11月        11.9%        -- 
    0930 欧元区Sentix投资者信心指数                   1月         18.2       12.5
    1000 欧元区失业率                                11月         9.8%       9.8%
    1500 美国就业趋势指数                            12月       129.62        -- 
    2000 美国消费者信贷(亿美元)                      11月    增加245.3  增加184.8
   (完)  
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王兴亚/王洋；审校 杜明霞)
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