主要国家经济指标预测--1月10日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月10日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期) 12月 -- +0.6% 0030 澳洲零售销售(较前月) 11月 +0.4% +0.5% 0130 中国居民消费价格指数(CPI)(较前月) 12月 +0.3% +0.1% (较上年同期) +2.3% +2.3% 0130 中国工业生产者价格指数(PPI)(较上年同期) 12月 +4.5% +3.3% 0500 日本消费者信心指数 12月 -- 40.9 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 12月 -- 3.3% (经季节调整) 3.3% 3.3% 0745 法国工业生产(较前月) 11月 +0.6% -0.2% 1100 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 12月 -- 98.40 1330 加拿大建筑许可(较前月) 11月 -5.0% +8.7% 1500 美国JOLTS职位空缺数(万个) 11月 555.5 553.4 1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 11月修正值 +0.9% +0.9% 趸售销售(较前月) 11月 +0.5% +1.4% 2100 韩国出口价格(较上年同期) 12月 -- +3.8% 进口价格(较上年同期) -- +3.6% 2300 韩国失业率 12月 -- 3.6% 2350 日本外汇储备(亿美元) 12月 -- 12,193 1月10-11日 2330 澳洲消费者信心指数(较前月) 1月 -- -3.9% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月9日(一) 0030 澳洲建筑许可 11月 +7.0% +5.0% 民间住宅建筑许可 -0.2% -- 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 12月 -1.9% -- 0700 德国工业生产(较前月) 11月 +0.4% +0.6% 0700 德国经季节调整出口(较前月) 11月 +3.9% +0.5% 进口(较前月) +3.5% +0.2% 贸易收支(亿欧元) 顺差217 顺差213 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 11月 +0.9% -- 0830 英国Halifax房价指数(较前月) 12月 +1.7% +0.2% (较上年同期) 截至12月的三个月 +6.5% +5.8% 0900 意大利失业率 11月 11.9% -- 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 1月 18.2 12.5 1000 欧元区失业率 11月 9.8% 9.8% 1500 美国就业趋势指数 12月 129.62 -- 2000 美国消费者信贷(亿美元) 11月 增加245.3 增加184.8 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王兴亚/王洋；审校 杜明霞)