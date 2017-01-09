《香港报摘》--其他报纸重要消息1月9日

港报社评：医委会改革再上路，业界勿再砌辞反对--明报5月25日
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
**明报**
--本地老牌工业股信佳国际 去年底推出自家宠物食物品牌＂Brabanconne＂，集团宠物业务总经理吴民进称，首批产品已于上月月底在港逾30间宠物店上架，至于国内则待农历新年过后方正式推出。
**星岛日报**
--据了解保诚及富通保险要求新的境外客在投保前需要提交税务资料，连旧有境外客户只要保单现有价值超过800万或以上港元（保诚）、600万或以上港元（富通），客户资料亦要呈上当局，但具体实施日期未定。
**东方日报**
--据了解，港交所 倾向创业板及新板一并谘询市场，由于分析上市改革意见书内容及发表谘询总结需时，创业板及新板谘询或未必等待上市改革有结论才进行，但尚未有时间表。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 乔艳红)
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。
路透5月25日 - 金价周四持稳，守住上日的多数涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)上次政策会议记录降低了后续加息希望，打压美元下跌。