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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 09:22 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月9日

**明报**

--本地老牌工业股信佳国际 去年底推出自家宠物食物品牌＂Brabanconne＂，集团宠物业务总经理吴民进称，首批产品已于上月月底在港逾30间宠物店上架，至于国内则待农历新年过后方正式推出。

**星岛日报**

--据了解保诚及富通保险要求新的境外客在投保前需要提交税务资料，连旧有境外客户只要保单现有价值超过800万或以上港元（保诚）、600万或以上港元（富通），客户资料亦要呈上当局，但具体实施日期未定。

**东方日报**

--据了解，港交所 倾向创业板及新板一并谘询市场，由于分析上市改革意见书内容及发表谘询总结需时，创业板及新板谘询或未必等待上市改革有结论才进行，但尚未有时间表。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 乔艳红)
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