港报财经评论：人民币挟淡后，港股恐反覆--经济日报1月7日

人民币挟淡后，港股恐反覆/ 林瑞芬

人民币沽家被痛击之下，暂时会知难而退，市场人心稍定，有利港股回稳。

恒指经过周四急弹之后，昨收报22503点，微升0.2%；国指收报9611点，微升0.1%，大市成交额缩减至581亿元。

人民币去年第四季走弱，即见本港上市的中资股受压，恒指及国指亦随着回落。由此启示，现况人民币的短期沽压稍为回顺（但中期的贬值压力未全消），理论上，有利港股的跌势回稳，恒指或暂且可守于250天綫（现近21453点）之上，至于是技术性反弹还是重拾自去年2月以来一浪高于一浪之趋势再探高，就要审慎判着势头发展。

以周四的反弹市只有600多亿元成交，就略嫌反弹力未有足够购买力，挟淡仓之推升动力就将有限，恒指反弹50天綫22500阻力水平，应有一番反覆争持。

国指而言，250天綫在9032点，去年12月未有触及已反弹，走势略胜于恒指，除非人民币再遇急插，不然，国指250天綫的支持似乎甚佳，反弹短期阻力在下跌裂口近9700水平。展望本月市况，仍要提防反覆。

美国货币政策可能被预期紧缩，加息步伐加快的风险不得不防，港股今年波动性或比去年更大。港股是否挟淡仓，还是资金重新投入，重磅股中移动（00941）可能是明灯，若其股价于后市强势突破85元，扭转一浪低于一浪走势，那港股反覆回升就有助力；相反，若中移动股价升近阻力便掉头，就应该是挟淡仓任务完成变弃儿，中移动昨收报84元，跌0.4%。

回说今浪人民币沽家被痛击，主要由挟息，挟借人民币成本而逼致沽空暂时平仓。现今央妈其实不用直接于外滙市场出手。央妈只需要影响离岸人民币头寸的供应，这一点只需要通过对中资行视窗指导即可实现。当可融出的人民币下降，拆息急升，市场自然会形成逼空效果，迫使人民币空头平仓止蚀，这么做可以极大缓解外滙储备消耗压力。当然，这样做是要择时做，累计一批沽空仓，一次过做，让其暂时知难而退。

这一技术性因素，对人民币的沽压所起止跌作用，就应该会有时间性，因为市场一日未扭转对人民币贬值的预期，一日不死心都会卷土重来。要强力扭转人民币的中期反覆贬值预期，复杂因素，涉及美元的走势、涉及中国的经济表现、涉及国企的改革情况，目前不能言尽人民币的已触中期底部，年内还有机会反覆下挫跌穿7算。至少从附图趋势启示，美元兑人民币现况只是中期升浪的小调整，若美元兑人民币再度跌穿6.70水平，才是人民币确认中期扭转淡势之时。

人民币的升跌，可见对港股的牵引重大。美国今年的加息步伐，亦是港股一大潜在波动源头，投资者应对今年港股市况，就要多花心力，市不好走，严格挑战盈利增长较为可靠性的个股，以增加把握力为上。

铁路改革潜力股，今年应是焦点所在。据中国铁路总公司于今年第一个工作日在北京召开年度工作会议显示，新任总经理陆东福对铁总新一年的工作目标和重点任务部署如下：2017年，铁总计划完成投资额8,000亿元人民币（与往年基本持平），旅客发送量30.25亿人次（升9.2%），货物发送量27.5亿吨（升3.8%）。如若能完成铁总的年度目标，铁路货运量将迎来四年来的首次增长。又一利好广深铁路（00525）的消息，该股昨收报4.69元，逆市走低2.9%。

另外，会议提到要规范和落实铁路两级主体企业权责；推进铁路资产资本化经营，研究推进铁路企业债转股，深化铁路股权融资改革；开展混合所有制改革，促进铁路资本与社会资本融合发展；加大综合经营开发力度，落实铁路局土地综合开发主体责任，赋予必要的开发自主权，面向社会资本，推出一批土地综合开发专案。

在做强运输主营业务的同时，促进旅游餐饮、站车商务、商贸物流、保险服务等关联业务协调发展。作为市场化程度较低的行业，铁路体制改革、定价机制市场化、引入社会资本、铁路资产证券化、业务多元化等一直是市场关注的重点。作为混合所有制改革试点，铁路行业将有望破局。

中国中铁（00390）及中国铁建（01186）股价在去年12月分别由高而回，但技术上，两股仍高企250天綫之上，启示走势较大市为强，相信市场人士惜货，待股价调整过后重新出发，中铁及铁建昨分别收报6.53元及10.26元。（完）

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