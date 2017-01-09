港报财经评论：大行炒起美股滙，吹捧＂特政＂有私心--信报1月9日

大行炒起美股滙，吹捧＂特政＂有私心/ 习广思

上周五环球市场焦点落在不算太强的美国去年12月非农就业数据，新增非农就业职位数字不及预期，反而薪资升幅创2009年以来最大，成为美元转强的理由。数据本身其实没什么大不了，值得注意的是市场选择找出利好美元的因素来炒，令人担心美元强势重现，对新兴市场、人民币滙价都非好事。

早于上周四，民间就业服务机构ADP Employer Services已公布美国去年12月民间就业职位增加15.3万个，低于分析师的预测，与上周五晚公布的非农就业报告，职位实际增加15.6万个吻合。数字低于市场预期的17.5万个，欧罗兑美元先升后急跌，报1.0532美元。

期内，平均时薪按年增长2.9%，高于预估的2.8%，前值是2.5%，这个数据相比起新增职位更受市场关注，原因是过去几年新增职位徐徐上升，失业率则下跌，何时到一个转捩点？就是当劳工市场紧张到工资非涨不可，大家都关心，因为这是影响通胀的重要元素。

美国失业率由金融海啸时期最高10%跌至4.7%，已经相当接近全民就业，这令过去10年未见上涨的平均时薪面临急升压力。另一方面，一旦特朗普入主白宫后进一步要求商家、制造业把生产迁回美国，并驱逐墨西哥等族裔非法劳工，美国面对的劳动力不足问题或会更为严重，薪资上升压力更大。

投资银行Evercore认为，在非农就业数据公布后，美国联储局更有可能于今年6月底前加息。美银指出，美国就业报告表现强劲，薪资数据改善是关键。纽约梅隆银行称，去年12月美国非农就业数据显示一切走在正轨之上。德意志银行更相信，薪资数据显示联储局或已落后于通胀形势。

投行一面倒睇好美国经济及通胀前景，除了美元转强，美国10年期债息亦由2.33厘低位，大幅反弹至近2.42厘，升幅巨大。似乎投行、炒家、对冲基金们仍视强美元、沽美债、买美股为年内最赚钱交易，挡也挡不住。当前美股已逼近2万点。

事实上，被大肆吹捧的特朗普经济，只是投行们吹嘘出来的交易理由，并非人人同意。一群诺贝尔经济学奖得主上周五批评美国候任总统特朗普的经济政纲，可能会引发美国再度陷入衰退。

美国经济协会上周五举行年度讲座，出席的诺贝尔经济学奖得主包括哥伦比亚大学经济学系教授斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）、费尔普斯（Edmund Phelps）、芝加哥大学的梅尔森（Roger Myerson）、普林斯顿大学的迪顿（Angus Deaton） ，以及耶鲁大学的席勒（Robert Shiller）等，皆对特朗普的经济政策持负评。

斯蒂格利茨表示，与会者的共识是特朗普的政策是行不通的。批评政策最落力的费尔普斯认为，特朗普专门向个别公司的商业决定作出否定与挑战，将打击其他外资到美国的信心，削弱美国商界的创造力。

相比起货币与财政政策，大行们更关注特朗普的贸易保护主义政策。野村指出，特朗普绝对是认真的贸易保护主义者，如果特朗普真的开打贸易战，或对美元和美元资产造成打击。

野村称，虽然特朗普对待很多事情的立场经常发生变化，但在贸易政策方面是从一而终。特朗普当选后，全球金融市场的资金迅速向美元资产集中，特别是美股，导致美元愈发强势。

目前市场抢跑了特朗普的政策，而且这一抢跑是基于特朗普政策整体有利于美国经济的假设上，惟贸易战并不符合美国利益；因此，当前的市场假设有可能是错的。

不管是从就业、消费、企业竞争力，还是从经济生产率及美元霸权地位等角度来看，美国都是现行全球贸易框架的受益者，打贸易战并不合乎美国根本利益。

然而，华尔街大户看的是短期利益，炒高美元及美股是短期利益所在，暂时难以改变；其中，金融改革就是高盛等华尔街大行的「团伙利益」所在。据瑞银分析师称，高盛在未来两年盈利有望超出预期，并上调其年底目标价。

瑞银分析报告称，美国未来金融监管限制较小，大型投行的盈利能力可能上升。市场预计，特朗普将带来更低的公司税、更高的美国利率，并增加财政支出，这为金融机构特别是高盛带来有利的商业环境。

况且，特朗普执政团队中有多人曾在高盛任职， 高盛总裁科恩（Gary Cohn）加入特朗普的执政团队， 担任国家经济委员会主任。特朗普的财政部长人选努钦（Steven Mnuchin）和资深经济顾问人选班农（Steve Bannon）亦曾任职高盛。

委任3名前高盛员工入阁，是一个相当离谱的决定，但特朗普就是敢于这样离谱。（完）

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