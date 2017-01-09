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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 09:33 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下行，CFETS指数跌至94.87

路透上海1月9日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周一较上日跌0.41%至94.87；SDR篮子指数跌至95.69，BIS篮子指数跌至96.31。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.04%，SDR篮子指数升0.20%，BIS指数升0.08%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子货币          今日中间   CFETS篮子货币较上日升贬点
                        价         数
 人民币                    6.9262                       -594
 欧元                       7.293                        -87
 日圆                      5.9208                        300
 港元                      0.8931                      -75.6
 英镑                      8.5087                         70
 澳元                      5.0696                       -344
 新西兰元                  4.8311                       -141
 新加坡元                  4.8169                       -148
 瑞郎                      6.8217                       -327
 加元                      5.2405                       -576
 林吉特                    0.6439                      -71.7
 卢布                      8.6493                       -615
 泰铢                      5.1537                       -403
 兰特                      1.9792                        -46
 韩元                      173.06                         57
 迪拉姆                    0.5289                        -68
 里亚尔                    0.5401                        -70
 福林                      42.051                     -29.47
 兹罗提                    0.5958                      -43.9
 丹麦克朗                  1.0172                        -51
 瑞典克朗                  1.3059                        -68
 挪威克朗                    1.23                        -69
 土耳其里拉<CNYTRY=PBO     0.5245                        3.7
 C>                                
 墨西哥比索<CNYMXN=PBO     3.0586                       -614
 C>                                
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起CF
ETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

    同年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时
调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定
基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报96.73，较上日微升0.02%；RXY全球在岸人民币指数 报95.83，微升0.35
%；RXY参考离岸人民币指数 报96.4，微跌0.07%；RXY参考在岸人民币指数 
报95.51，微升0.26%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。 （完）

 (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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