中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下行，CFETS指数跌至94.87

路透上海1月9日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日跌0.41%至94.87；SDR篮子指数跌至95.69，BIS篮子指数跌至96.31。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.04%，SDR篮子指数升0.20%，BIS指数升0.08% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子货币 今日中间 CFETS篮子货币较上日升贬点 价 数 人民币 6.9262 -594 欧元 7.293 -87 日圆 5.9208 300 港元 0.8931 -75.6 英镑 8.5087 70 澳元 5.0696 -344 新西兰元 4.8311 -141 新加坡元 4.8169 -148 瑞郎 6.8217 -327 加元 5.2405 -576 林吉特 0.6439 -71.7 卢布 8.6493 -615 泰铢 5.1537 -403 兰特 1.9792 -46 韩元 173.06 57 迪拉姆 0.5289 -68 里亚尔 0.5401 -70 福林 42.051 -29.47 兹罗提 0.5958 -43.9 丹麦克朗 1.0172 -51 瑞典克朗 1.3059 -68 挪威克朗 1.23 -69 土耳其里拉<CNYTRY=PBO 0.5245 3.7 C> 墨西哥比索<CNYMXN=PBO 3.0586 -614 C> 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起CF ETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。 同年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同时 调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新定 基日为2016年最后一个交易日。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报96.73，较上日微升0.02%；RXY全球在岸人民币指数 报95.83，微升0.35 %；RXY参考离岸人民币指数 报96.4，微跌0.07%；RXY参考在岸人民币指数 报95.51，微升0.26%。 汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映 人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易 。 （完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)