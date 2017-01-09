港报社评：谁能灭“棺材房”，谁就是好特首--信报1月9日

伊朗最近揭发有一处匪夷所思的“活死人墓”，内里住了约五十名无家可归的露宿者。摄影师戈拉姆霍塞尼（Saeed Gholamhoseini）在德黑兰以西的沙赫里尔（Shahriar）拍下一辑令人震惊的照片，相中人衣衫褴褛，一脸灰黑，瑟缩在既狭窄又昏暗的墓穴之中。

以墓穴为家的“伊朗式住客”有男有女有小孩，有人一住便是十年，他们不是不知道政府有为露宿者而设的庇护中心，但境况凄凉的活死人连前往庇护中心的车资也负担不起。事件惊动总统鲁哈尼（Hassan Rouhani），感到羞耻的他下令解决问题，要求伊朗人摒弃党派分歧共同应对。此事反映该国贫穷问题加剧，官方数字显示失业率是百分之十二点七，年轻人的失业率更加高达百分之二十七。

幸运地，香港没有活死人墓，原因是根本没有类似的土葬墓穴（伊朗的回教信仰不容许火葬，所以才导致另一种意义的“生人霸死地”）。不幸地，香港也有类似的悲歌，本土的讲法是“瞓棺材房”。

社区组织协会邀请已经宣布参选特首的退休法官胡国兴和新民党主席叶刘淑仪，参观名为“局住”的展览，当中展出的包括笼屋、楼梯床、板间房、劏房等等基层居住环境的照片，叶刘淑仪更即场亲自平躺于“棺材房”的模拟睡床上面。叶刘瞓身体验基层苦况之后表示，感到很局促，在香港如此富裕的城市，有这些房间是讽刺，她向胡官说：“如果我哋选到都要努力。”

大概五年前，同样参选特首的前政务司司长唐英年，曾经主动于互联网上载一张躺在劏房户的“床照”，以示自己乐于体察民情，随即被网民热烈恶搞改图，引来一阵讪笑，结果唐唐“躺着也中枪”，败于梁振英手下。五年后的叶刘做出差不多的动作，难道她百无禁忌？

撇开“历史重演”的联想不谈，“棺材房”存在于香港彻头彻尾是一件讽刺的事，令人感到羞耻的程度跟伊朗的“活死人墓”不相伯仲。因此，参选特首者愿意面对现实确是好事，如果日后不管是谁当选了，能够将恶劣的居住环境消除，更加是功德无量的伟大政绩。

说到底，“棺材房”源于困扰香港人几十年的房屋问题，而且随着楼价不断攀升，私人住宅亦趋于劏房化，目前创下新楼盘单位面积最细纪录的是一百二十八方尺，空间比不上一个正常车位。地产发展商之所以推出蚊型住宅，美其名亦是“体察民情”，考虑到置业者未必有足够的首期，也难以向银行借来足够的按揭，所以才会有这样相对“细价”的“上车恩物”。然而，如果不是整体楼市已严重脱离一般民众的购买能力，超迷你住宅会有价有市吗？长和主席李嘉诚日前出席活动时被问到劏房楼盘涌现，他的回应是：“太细，个心都唔舒服。”

现任特首梁振英把房屋问题视作“重中之重”，出发点绝对正确，奈何碍于林林总总的客观条件及觅地阻障无法突破，五年任期到了尾声，问题非但未解决，而且申请公屋三年上楼的承诺亦沦为空谈，现在的公屋轮候册平均要三年半才可以达成入住的心愿。

胡国兴参观过“棺材房”的展览之后，签署社区组织协会提供的一份“参选人政纲承诺书”，同意出租公屋建屋量每年不少于三万五千个单位，减少贫穷人口至不多于五十万，把公共开支占本地生产总值上调至百分之二十五等等，叶刘淑仪则没有签署承诺书，她说相关政策需要经过研究及谘询。无论签或不签，下任特首无可避免必须接受纾缓房屋难题的严峻挑战，成者得天下，败者失民心。

前人种树，后人乘凉，且看谁可以在梁振英抢地增供应的基础之上，坚持房屋政策的重中之重，消除瞓“棺材房”的痛中之痛。（完）

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