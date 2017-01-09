金属期市：美元受就业报告提振之际伦铜持稳，交投清淡

港报社评：医委会改革再上路，业界勿再砌辞反对--明报5月25日
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
上海期交所期铜合约 上涨0.5%报每吨45,640元人民币。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据显示，对冲基金和基金经理在1月3日止当周连续第三周减持铜期货和期权净多仓。
在大量铜涌入仓库后，中国铜价升水开始承压。上海铜库存上周跳增17%。最新数据显示，中国保税铜和交割铜升水均下降5美元。
美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周五表示，美联储今年有可能升息三次，升息步伐快于他几个月前的预估，变得与多数美联储官员看法一致。
美国12月就业岗位增长不及预期，但薪资反弹，表明就业市场改善的势头仍未改变，为今年经济加速成长，美联储进一步加息奠定了基础。
日本市场周一因公众假期休市，加剧了淡静市况。交易员不愿建立大规模仓位，因为今年农历春节较早，落在1月底。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/徐文焰；审校 杜明霞/张若琪)
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。
路透5月25日 - 金价周四持稳，守住上日的多数涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)上次政策会议记录降低了后续加息希望，打压美元下跌。