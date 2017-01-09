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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 09:54 BJT

金属期市：美元受就业报告提振之际伦铜持稳，交投清淡

上海期交所期铜合约 上涨0.5%报每吨45,640元人民币。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据显示，对冲基金和基金经理在1月3日止当周连续第三周减持铜期货和期权净多仓。

在大量铜涌入仓库后，中国铜价升水开始承压。上海铜库存上周跳增17%。最新数据显示，中国保税铜和交割铜升水均下降5美元。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周五表示，美联储今年有可能升息三次，升息步伐快于他几个月前的预估，变得与多数美联储官员看法一致。

美国12月就业岗位增长不及预期，但薪资反弹，表明就业市场改善的势头仍未改变，为今年经济加速成长，美联储进一步加息奠定了基础。

日本市场周一因公众假期休市，加剧了淡静市况。交易员不愿建立大规模仓位，因为今年农历春节较早，落在1月底。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/徐文焰；审校 杜明霞/张若琪)
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