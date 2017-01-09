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货币新闻 | 2017年 1月 9日 星期一 09:59 BJT

芝加哥期市：小麦升向近六周高位，因北美天寒引发作物受损担忧

以下为0121GMT报价：
 合约       价格    变动    涨跌%    两日涨跌%    30日移动均   RSI
                                                  值           
 CBOT小麦   425.00  1.75    +0.41%   -0.29%       409.35       69
 CBOT玉米   359.00  1.00    +0.28%   -0.62%       354.45       60
 CBOT大豆   994.25  -0.50   -0.05%   -1.80%       1029.28      36
 CBOT稻米   9.67    $0.00   +0.00%   -0.62%       $9.80        54
 WTI原油    53.79   -$0.20  -0.37%   +0.06%       $51.68       62
 汇率                                                          
 欧元/美元  $1.054  $0.001  +0.05%   -0.64%                    
 美元/澳元  0.7314  0.002   +0.32%   -0.30%                    
  附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 张若琪/戴素萍 审校 张涛)
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