《全球汇市》受强劲就业报告提振上涨后美元原地踏步，需要新的动力

港报社评：医委会改革再上路，业界勿再砌辞反对--明报5月25日
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0541 1.0530 +0.10 +0.27 1.0513 美元/日圆 117.19 116.91 +0.24 +0.27 116.87 欧元/日圆 123.55 123.16 +0.32 +0.33 123.14 美元/瑞郎 1.0164 1.0179 -0.15 -0.14 1.0178 英镑/美元 1.2269 1.2280 -0.09 -0.54 1.2336 美元/加元 1.3224 1.3235 -0.08 -1.53 1.3430 美元/离岸人民币 6.8640 6.8492 +0.22 -1.56 6.9726 澳元/美元 0.7321 0.7291 +0.41 +1.47 0.7215 新西兰元/美元 0.6967 0.6955 +0.17 +0.37 0.6941 澳元/日圆 85.820 85.440 +0.44 +1.78 84.320 新西兰元/日圆 81.660 81.470 +0.23 +0.60 81.170 英镑/日圆 143.78 143.71 +0.05 -0.17 144.02 澳元/新西兰元 1.0504 1.0482 +0.21 +1.17 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王颖/杜明霞/王丽鑫/龚芳; 审校 徐文焰/王颖/郑茵)
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。
路透5月25日 - 金价周四持稳，守住上日的多数涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)上次政策会议记录降低了后续加息希望，打压美元下跌。