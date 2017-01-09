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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 10:01 BJT

《全球汇市》受强劲就业报告提振上涨后美元原地踏步，需要新的动力

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.0541  1.0530  +0.10  +0.27  1.0513
    美元/日圆            117.19  116.91  +0.24  +0.27  116.87
    欧元/日圆         123.55  123.16  +0.32  +0.33  123.14
    美元/瑞郎            1.0164  1.0179  -0.15  -0.14  1.0178
    英镑/美元            1.2269  1.2280  -0.09  -0.54  1.2336
    美元/加元            1.3224  1.3235  -0.08  -1.53  1.3430
    美元/离岸人民币      6.8640  6.8492  +0.22  -1.56  6.9726
    澳元/美元            0.7321  0.7291  +0.41  +1.47  0.7215
    新西兰元/美元        0.6967  0.6955  +0.17  +0.37  0.6941
    澳元/日圆         85.820  85.440  +0.44  +1.78  84.320
    新西兰元/日圆     81.660  81.470  +0.23  +0.60  81.170
    英镑/日圆         143.78  143.71  +0.05  -0.17  144.02
    澳元/新西兰元     1.0504  1.0482  +0.21  +1.17  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 王颖/杜明霞/王丽鑫/龚芳; 审校 徐文焰/王颖/郑茵)
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