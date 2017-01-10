《香港重要政经日程》--1月10日-1月19日

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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================== 今日重要政经消息=================
1月10日（周二）
10:45 瑞士再保险2017年亚洲保险业前景展望发布会。
15:00 戴德梁行2016年写字楼及商舖市场回顾发布会。
================== 近期重要政经消息=================
1月11日（周三）
*煜荣集团 首日挂牌。
14:30 仲量联行英国楼市2017年展望发布会。
1月12日（周四）
*九台农商银行
*慕容控股 首日挂牌。
*亿仕登控股
迅销公布首季度业绩。
11:00 星展银行（香港）2017首季中香港宏观经济展望发布会。
1月13日（周五）
10:00 华人置业 股东特别大会。
15:30 小南国 股东特别大会。
14:30 盈进集团 股东特别大会。
香港电讯 公布年度业绩。
1月16日（周一）
10:00 安捷利实业 股东特别大会。
11:00 德祥企业 股东特别大会。
华人置业 董事会拟议宣派特别中期股息。
电讯盈科 公布年度业绩。
盈大地产 公布年度业绩。
1月17日（周二）
09:00 合生元 在中国举行股东特别大会。
10:00 南华金融 股东特别大会。
10:30 百德国际 股东特别大会。
14:00 博大绿泽 在中国举行股东特别大会。
15:00 培力控股 股东特别大会。
*1月18日（周三）
新世纪医疗 首日挂牌。
*1月19日（周四）
公布10-12月失业率。
10:30 中信证券 在中国举行股东特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。