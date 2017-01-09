《中国公开市场回购未到期一览表》--1月9日

港报社评：医委会改革再上路，业界勿再砌辞反对--明报5月25日
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 7,900亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/10 7 2.25% 200 2017/1/10 14 2.40% 300 2017/1/10 28 2.55% 200 2017/1/11 7 2.25% 100 2017/1/11 14 2.40% 300 2017/1/11 28 2.55% 400 2017/1/12 7 2.25% 100 2017/1/12 14 2.40% 300 2017/1/12 28 2.55% 600 2017/1/13 7 2.25% 100 2017/1/13 14 2.40% 900 2017/1/13 28 2.55% 400 2017/1/16 7 2.25% 100 2017/1/16 28 2.55% 550 2017/1/17 14 2.40% 200 2017/1/17 28 2.55% 300 2017/1/18 14 2.40% 100 2017/1/18 28 2.55% 300 2017/1/19 28 2.55% 500 2017/1/20 28 2.55% 50 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24 28 2.55% 100 当月累计 6,200亿元 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) 2017/2/3 28 2.55% 700 2017/2/6 28 2.55% 1,000 当月累计 1,700亿元 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3.以下为央行公开市场未到期的短期流动性调节工具(SLO)一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注：1、正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 2、若未注明，SLO操作方向默认为投放资金；若为回笼资金，以负号表示。 3、为做好春节前后流动性管理工作，保持流动性合理充裕，央行增加2016年春节 前后公开市场操作场次，从1月29日(周五)起至2月19日，除了周二、周四常规操作外，其它 工作日均正常开展公开市场操作，操作流程保持不变。 此外从1月29日起，将政府支持机构债券和商业银行债券纳入公开市场操作和短期 流动性调节工具(SLO)质押品范围。 4、2016年2月18日央行公告称，即日起，根据货币政策调控需要，原则上每个工作 日均开展公开市场操作。如因市场需求不足等原因未开展操作，也将发布《公开市场业务交 易公告》予以说明。(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。
路透5月25日 - 金价周四持稳，守住上日的多数涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)上次政策会议记录降低了后续加息希望，打压美元下跌。