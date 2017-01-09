修正-中国新债：国开行周四招标增发至多160亿元三期债，期限1/7/20年

港报财经评论：内房楼价逆线走，去杠杆下买龙头--信报5月25日
国际评级机构穆迪突然宣布下调中国主权评级至「A1」，是十多年来第二家评级机构下调中国主权评级。不过，这次降级的冲击轻微，在岸和离岸人民币滙价变动不大，中资股无大反应，A股先跌后回稳。中国的信用评级下降趋势早于2013年开始，去杠杆的大环境可能要持续好几年。
(更正：内文表格“新发债”有误，应为“增发债”) 路透上海1月9日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(12日)招标增发三 期固息债，总额不超过160亿元人民币，其中一年和七年期各为60亿元，20年期40亿元。 上述三期债分别为该行2016年第17期 和2017年第一、第二期增发债， 票面利率分别为2.35%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2016年第17期、2017年第一、第二期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1/7年：60亿元；20年：40亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：1月12日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 1/16 起息日 1年：2016年11月14日；7/20年：2017年1月9日 分销期 1/13-1/16 上市日 1/18 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；7年：0.10%；20年：0.20% ----------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
国际评级机构穆迪突然宣布下调中国主权评级至「A1」，是十多年来第二家评级机构下调中国主权评级。不过，这次降级的冲击轻微，在岸和离岸人民币滙价变动不大，中资股无大反应，A股先跌后回稳。中国的信用评级下降趋势早于2013年开始，去杠杆的大环境可能要持续好几年。
0040GMT * 欧元/澳元在亚洲市场盘初上涨0.2%，开盘持平 * 动能分析显示，5日、10日和20日移动均线上行，净偏多格局 * 涨势受限于9月高点1.5093，收盘若超越该点位则上看1.5166，后 者为2016年5月到今年2月跌势的76.4%回档位 * 若收盘跌破10日均线切入位1.4938，则涨势受阻 * 纽约盘的低点1.4925和高点1.5006分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 李爽)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)