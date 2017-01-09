版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 12:19 BJT

修正-中国新债：国开行周四招标增发至多160亿元三期债，期限1/7/20年

(更正：内文表格“新发债”有误，应为“增发债”)
    路透上海1月9日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(12日)招标增发三
期固息债，总额不超过160亿元人民币，其中一年和七年期各为60亿元，20年期40亿元。
    
    上述三期债分别为该行2016年第17期 和2017年第一、第二期增发债，
票面利率分别为2.35%、3.85%和4.01%。

    具体发行条款如下：

                    2016年第17期、2017年第一、第二期增发债
    -------------------------------------------------------
    发行上限        1/7年：60亿元；20年：40亿元  
    期限/计息方式   1/7/20年固息
    招标时间        1/7/20年：1月12日14:30-15:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          1/16
    起息日          1年：2016年11月14日；7/20年：2017年1月9日
    分销期          1/13-1/16
    上市日          1/18
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          1年：无；7年：0.10%；20年：0.20%
    ----------------------------------------------------(完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐