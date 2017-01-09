《路透晚报》--1月9日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：去年末外储创近六年新低全年降幅缩至近一成，主因维稳汇率

中国央行公布数据显示，2016年末中国外汇储备降至3.01万亿美元的近六年新低，全年减少3,198亿美元，但降幅9.6%较上年的13%收窄。国家外汇管理局对此解释称，央行稳定人民币汇率是外储规模下降的主要原因；分析师则预计1月外储将继续走低。

--中国经济：副财长朱光耀称，相信2016年经济增长达到6.7%

中国财政部副部长朱光耀表示，有信心2016年中国经济增长达到6.7%，位于去年稍早设定的目标区间内。

--中国经济：GDP核算由初核、初实和终核调为初核和终核两步--国家统计局

中国国家统计局公告，决定对现行的国内生产总值(GDP)核算和数据发布制度进行精简改革，由目前初步核算、初步核实和最终核实三个步骤调整为初步核算和最终核实两个步骤，并按规定发布。

--《分析师观点》台湾12月出口增速创近四年新高，今年上半年料续成长

台湾财政部周一公布，2016年12月出口金额较上年同期升14.0%。该数据优于预期的年增10.4%，并续创近四年最高增速，前高是2013年1月的年增21.9%。

【金融】

--中国金融：广西将400亿基本养老保险基金委托全国社保基金统一投资运营

据中国人力资源和社会保障部网站，近日广西已与全国社会保障基金理事会签定基本养老保险基金委托投资合同，在去年底和今年分别完成300亿元人民币和100亿元的委托投资资金归集和移交，以保底收益方式，由社保基金理事会实行集中运营、市场化投资运作。

--中国金融：东方资产管理公司拟进行上市前融资，筹集约15亿美元--IFR

汤森路透旗下IFR报导称，中国国有金融资产管理公司--东方资产管理公司计划进行上市前融资，筹集约15亿美元。

--香港金融：外汇基金投资面临挑战，后量宽时代存不确定性--金管局官员

香港金融管理局副总裁余伟文称，外汇基金投资在去年第四季面临重重挑战，因当时美国加息预期升温，加上其他主要央行没有推出新的量宽措施，导致债息急攀，美元抽升；并预期“低回报、大波幅”、“股债互补性减少”和“美元强势”这三大挑战，在可见将来仍会是投资市场的主调。

【固定收益】

--中国公开市场：今日将进行1,100亿元逆回购，单日净投放700亿

中国央行公开市场今日进行1,100亿元人民币逆回购操作，其中七天期100亿元，28天期1,000亿元。据此计算，单日净投放700亿元，结束此前连续净回笼态势。

--中国货币市场：短期资金仍宽跨年价格稍偏高，28天逆回购加码投放稳预期

中国银行间市场资金面依旧保持宽松，短期资金供给充沛，但跨年品种价格仍偏高。交易员表示，央行公开市场28天逆回购加码投放，继续稳定跨春节流动性预期；但跨年资金供给偏少致价格仍旧居高不下，令不少机构暂时拆入意愿并不大。

--中国债市动态：现券收益率小幅下探，公开市场净投放稍提振情绪

中国银行间债市早盘现券收益率略降，利率互换亦小幅下跌，受今日公开市场净投放影响，市场情绪偏暖。不过交易员称，收益率下探幅度有限，债市盘整格局未破，且经济数据公布及春节假期在即，后市看法仍然谨慎。

--中国信用债：大连机床称中票16大机床MTN001周六付息存在不确定性

此前已经连续发生违约的大连机床集团公告称，公司2016年度第一期中期票据16大机床MTN001应于本周六(1月14日)兑付利息，由于受流动资金周转困难影响，本期中票付息存在不确定性。

--《中国新债预测》国开行3/5/10年增发债均值分别为3.54%、3.61%和3.70%

中国国家开发银行周二将招标增发三、五和10年三期固息债。路透调查显示，二级市场上周调整后，近两日有所回暖，但配置需求尚未看到持续向好 的明确信号，预计明日该三期新债定位接近或略低于二级水平，收益率预测均值分别为3.54%、3.61%和3.70%。

--中国货币市场：160家银行公布2017年同业存单发行计划，规模81,313亿

中国西安银行、重庆银行和成都银行等多家银行公布2017年同业存单发行计划，至此，已有160家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模81,313亿元人民币。

【外汇】

--人民币汇率：贬值不超过25%是底线，资本外流压力会继续--社科院专家

中国社科院学部委员余永定称，中国资本外流和人民币贬值压力会继续存在，这种压力到底会持续多久，现在还很难判断；但贬值的幅度不是没有边际，而是有一个底线，不能让汇率贬值超过25%。

--中国汇市：人民币早盘随中间价缩量下跌，短期汇价料延续宽幅波动

人民币兑美元即期早盘缩量下跌，日内围绕昨日终盘价附近窄幅整理，中间价大跌近600点，创逾半年最大单日跌幅。交易员指出，监管层或启动过滤机制，但由于特朗普即将就任美国总统，加上春节长假临近，汇价料延续宽幅波动，缺乏方向。

--CNH动态：香港离岸人民币Hibor隔夜拆息骤降至14.05%，流动性明显缓解

离岸人民币流动性紧张状况明显缓解。香港财资公会公布数据显示，香港离岸人民币Hibor隔夜拆借利率自上周五的61.333%的近一年高点，大幅回落4,728个基点至14.05133%。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均下行，CFETS指数跌至94.87

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日跌0.41%至94.87；SDR篮子指数跌至95.69，BIS篮子指数跌至96.31。

--台湾央行：将开放外汇证券商办理涉及台币即期和外汇衍生性商品业务

台湾央行称，为提升证券业者之竞争力，并扩大其业务范围，并提供客附加服务，将开放证券业可以办理台币即期外汇交易，及外汇衍生性商品业务。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量收创一个月新高，军工股领涨但观望情绪仍浓

中国股市沪综指缩量收创一个月新高。分析师指出，今日大盘延续新年以来上行趋势，军工板块领涨；由于春节前机构观望情绪较浓，在量能无法有效放大的格局下，技术面阻力对大盘的压制将较明显。

--中国房地产：上海下令商业办公项目暂停销售，整顿公寓式办公楼

上海市当局自1月6日起暂停商业办公项目销售，这是对楼市违规行为的最新整顿行动。

--企业并购：中信与凯雷斥资近21亿美元收购麦当劳中港业务控制权

中国大型综合企业--中信股份宣布，与凯雷和中信资本将共同收购麦当劳中国大陆和香港业务控制权益，作价高至20.8亿美元(约161.41亿港元)。收购完成后，中信股份和中信资本合共持有麦当劳中国52%股权。

--路透专访：台湾与日韩交易所今年将持续连结合作--证交所总经理

台湾证券交易所总经理李启贤表示，与国际交易所连结合作将是今年工作重点，计划让台湾50ETF在东京交易所挂牌；此外，与韩国交易所合编的资讯通讯科技(ICT)指数，也预计在今年推出。

--中国企业：安邦保险与特朗普女婿库什纳洽谈投资纽约大楼重整--消息

据一名知情消息人士透露，中国安邦保险集团正在洽谈投资一栋纽约旗舰大楼重新开发项目；这栋大楼是由库什纳企业(Kushner Companies)拥有，是美国候任总统特朗普的女婿库什纳经营的家族房地产事业。

--中国证券:瑞银正筹划增持中国合资券商的股权,尚需证监会批准--高层

瑞银集团中国区负责人及总裁钱于军证实，瑞银正筹划增加其在合资券商--瑞银证券持股比例，该计划需要获得中国证监会的批准。据消息人士稍早透露，摩根士丹利和瑞银均有意将其在中国合资券商的持股提高至49%。

--德国证券：中欧所正研究今年推出D股，优先欢迎中国A股蓝筹企业

中德合资的欧洲中欧国际交易所正研究今年推出D股，即注册在中国境内的股份有限公司在德国法兰克福发行上市股票。中欧所将优先欢迎境内A股蓝筹上市公司，尤其是制造业及具有明确国际化战略的企业发行D股。

--中国个股：中银绒业称控股股东中绒集团拟转让盛大游戏47.92%股份

宁夏中银绒业股份有限公司公告称，1月6日（上周五）收到控股股东中绒集团发来的有关转让所持Shanda Games Limited(“盛大游戏”)股权的通知，中绒圣达、中绒文化、中绒传奇、宁夏正骏、宁夏丝路将其间接持有的盛大游戏47.92%股份转让给上海曜瞿如投资合伙企业。

--中国个股：国泰君安拟10.45亿元挂牌转让国联安基金51%股权