台湾债市：五年券106/2发行前交易殖利率盘初微扬，交投谨慎转趋量缩整理

港报社评：医委会改革再上路，业界勿再砌辞反对--明报5月25日
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
路透台北1月9日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周一盘初微扬；交易员表示，106/2殖利率盘初随美债小幅反弹，交投转趋谨慎，暂在现有区间量缩整理。
他们指出，随着美债殖利率反弹，短多行情稍作休息，短线暂且消化停利卖压，指标五年券106/2交投转淡，静待下周标债变数厘清。
〞(106/1期开盘)这一看就知道报错价，报成五年券的利率，对市场没影响。〞一家大型银行交易员说。
柜买中心表示，今日两年新券106/1 殖利率开高在0.81%，此为错价，已有交易商向其申请取消。
本地时间10:01，五年106/2期殖利率升0.63个基点报0.8245%，10年公债105/11则暂无成交。台股 则小涨0.09%。
美国公债收益率周五从数周低位反弹，此前数据显示，尽管12月美国就业岗位增幅不及预期，但薪资增长，可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)考虑最早在今年首季升息。指标10年期公债 尾盘收益率报2.419%，周四尾盘报2.368%。
交易员预估，今天五年券106/2发行前交易殖利率暂看0.82-0.85%。
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--美国债市：公债收益率上涨，因美国就业数据显示薪资增长
--《综述》芝加哥FED总裁松口支持升息三次，美联储再添鹰派抬头迹象 (完) (记者 詹静宜；审校 乔艳红)
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。
路透5月25日 - 金价周四持稳，守住上日的多数涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)上次政策会议记录降低了后续加息希望，打压美元下跌。