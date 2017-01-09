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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 10:13 BJT

台湾债市：五年券106/2发行前交易殖利率盘初微扬，交投谨慎转趋量缩整理

路透台北1月9日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周一盘初微扬；交易员表示，106/2殖利率盘初随美债小幅反弹，交投转趋谨慎，暂在现有区间量缩整理。

他们指出，随着美债殖利率反弹，短多行情稍作休息，短线暂且消化停利卖压，指标五年券106/2交投转淡，静待下周标债变数厘清。

〞(106/1期开盘)这一看就知道报错价，报成五年券的利率，对市场没影响。〞一家大型银行交易员说。

柜买中心表示，今日两年新券106/1 殖利率开高在0.81%，此为错价，已有交易商向其申请取消。

本地时间10:01，五年106/2期殖利率升0.63个基点报0.8245%，10年公债105/11则暂无成交。台股 则小涨0.09%。

美国公债收益率周五从数周低位反弹，此前数据显示，尽管12月美国就业岗位增幅不及预期，但薪资增长，可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)考虑最早在今年首季升息。指标10年期公债 尾盘收益率报2.419%，周四尾盘报2.368%。

交易员预估，今天五年券106/2发行前交易殖利率暂看0.82-0.85%。

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