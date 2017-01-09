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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 10:22 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆获得良好买盘，目标指向费波纳奇阻力位86.05

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*澳元/日圆在亚洲市场上涨超过0.5%，因风险偏好改善引发空头回补

*澳元目前高于双顶水平85.75日圆，正逼近费波纳奇阻力位86.05

*86.05为87.50/83.65跌势的61.8%回档位，若被突破则将瞄准87.50

*亚洲新兴市场资产近期反弹令澳元受益(完)

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