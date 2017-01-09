亚洲债市：2016年离岸债券发行量强势反弹并创新高，中国仍占主导

港报社评：医委会改革再上路，业界勿再砌辞反对--明报5月25日
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
高收益债总计发行219亿美元。瑞士信贷名列榜首，计20亿美元，市场份额9.3%。瑞银和美银美林次之，分别为16亿美元和15亿美元。
国泰君安首进前10，以10亿美元排名第七，是在高收益债范畴中排名最高的中国券商。国泰君安在中国地方政府融资工具高收益债特别活跃。
不包括日本和澳洲，2016年亚洲以本币发行的债券规模较上年跳增61.6%，至1.7万亿美元，中国就占了84.7%。部分是因中国地方债发行大幅增长，政府和机构债发行量较上年跳增169%，至7,250亿美元，占总发行量的42.1%。
人民币债券发行量激增，意味中国银行业者在亚洲本币债券发行前30名中，就囊括29个，只有排名27的汇丰(HSBC)为非中国的银行。排行榜前三名为中国建设银行、中国工商银行和中国银行，发行量分别为1,216亿美元、1,202亿美元和1,186亿美元。(完) (编译/ 审校 张涛/王颖/张若琪/张明钧/张荻)
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。
路透5月25日 - 金价周四持稳，守住上日的多数涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)上次政策会议记录降低了后续加息希望，打压美元下跌。