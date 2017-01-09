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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 11:07 BJT

亚洲债市：2016年离岸债券发行量强势反弹并创新高，中国仍占主导

高收益债总计发行219亿美元。瑞士信贷名列榜首，计20亿美元，市场份额9.3%。瑞银和美银美林次之，分别为16亿美元和15亿美元。

国泰君安首进前10，以10亿美元排名第七，是在高收益债范畴中排名最高的中国券商。国泰君安在中国地方政府融资工具高收益债特别活跃。

不包括日本和澳洲，2016年亚洲以本币发行的债券规模较上年跳增61.6%，至1.7万亿美元，中国就占了84.7%。部分是因中国地方债发行大幅增长，政府和机构债发行量较上年跳增169%，至7,250亿美元，占总发行量的42.1%。

人民币债券发行量激增，意味中国银行业者在亚洲本币债券发行前30名中，就囊括29个，只有排名27的汇丰(HSBC)为非中国的银行。排行榜前三名为中国建设银行、中国工商银行和中国银行，发行量分别为1,216亿美元、1,202亿美元和1,186亿美元。(完) (编译/ 审校 张涛/王颖/张若琪/张明钧/张荻)
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