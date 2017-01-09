亚洲债市：2016年离岸债券发行量强势反弹并创新高，中国仍占主导

高收益债总计发行219亿美元。瑞士信贷名列榜首，计20亿美元，市场份额9.3%。瑞银和美银美林次之，分别为16亿美元和15亿美元。

国泰君安首进前10，以10亿美元排名第七，是在高收益债范畴中排名最高的中国券商。国泰君安在中国地方政府融资工具高收益债特别活跃。

不包括日本和澳洲，2016年亚洲以本币发行的债券规模较上年跳增61.6%，至1.7万亿美元，中国就占了84.7%。部分是因中国地方债发行大幅增长，政府和机构债发行量较上年跳增169%，至7,250亿美元，占总发行量的42.1%。