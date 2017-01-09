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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 10:30 BJT

《汇市简讯》美元指数持平，交叉盘相关资金流动主导市场

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*美元指数在亚洲市场持平，交叉汇率相关资金流动主导市场，东京市场逢假日休市

*各个市场走势好坏不一，E-迷你标普500指数期货微升0.1%，美国原油期货小跌0.5%，期铜上升0.3%，除日本外亚洲股市涨0.1%

*动能指标走低，5日和10日移动均值下滑，整体技术面格局不佳

*若收在20日上升移动均线切入位102.66上方，则将结束下跌趋势

*纽约市场低点101.45和稍早高位102.33分别为初步支撑位与阻力位

*图表：reut.rs/2jiWuyF (完)

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