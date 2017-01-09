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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 10:45 BJT

台湾汇市：台币早盘因美元反弹走贬，海外投资款续汇出导致贬幅扩增

路透台北1月9日 - 台币兑美元 周一早盘走贬；交易员表示，随国际美元走强，日圆、韩元等亚币全面回档，加上海外并购投资款持续大举汇出，加重台币贬值压力，早盘台币一举贬破32元大关，最低至32.130，贬值逾1角。

他们表示，美国上周五公布非农就业数据稳健，激励美元反弹，台币在非美元货币走弱带动下，早盘亦呈明显贬值走势，盘中虽见外资(投资股市)持续汇入，惟汇入力道不强，未能提供台币有力支撑。

〞美元转强啊，日圆和韩元都贬了，台币跟着走贬。〞一大型银行交易员说。

他并称，上周五进场大买美元的日系大型银行，早盘持续在市场大举买入美元，其他外商银行则站在卖方，但抛汇力道不强。

另一大型银行交员员亦指出，随美元止跌反弹，早盘日圆再度贬破1美元兑117日圆大关，韩元亦贬破1美元兑1,200韩元，台币在美元走强、巨额海外并购投资款持续汇出，及出口商惜售美元多重打击下走势偏弱。

人民币兑美元中间价 周一报6.9262元，较上日的6.8668大跌594点。

本地时间10:38，台币兑美元报32.078，上日收报31.993；韩元兑美元 报1,204.4，上日收在1,193.0；台股 跌0.36%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.050/32.069，上日收在32.008。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•32.000-32.200。

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(记者 罗两莎；审校 乔艳红)
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