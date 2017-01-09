台湾汇市：台币早盘因美元反弹走贬，海外投资款续汇出导致贬幅扩增

港报社评：医委会改革再上路，业界勿再砌辞反对--明报5月25日
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
路透台北1月9日 - 台币兑美元 周一早盘走贬；交易员表示，随国际美元走强，日圆、韩元等亚币全面回档，加上海外并购投资款持续大举汇出，加重台币贬值压力，早盘台币一举贬破32元大关，最低至32.130，贬值逾1角。
他们表示，美国上周五公布非农就业数据稳健，激励美元反弹，台币在非美元货币走弱带动下，早盘亦呈明显贬值走势，盘中虽见外资(投资股市)持续汇入，惟汇入力道不强，未能提供台币有力支撑。
〞美元转强啊，日圆和韩元都贬了，台币跟着走贬。〞一大型银行交易员说。
他并称，上周五进场大买美元的日系大型银行，早盘持续在市场大举买入美元，其他外商银行则站在卖方，但抛汇力道不强。
另一大型银行交员员亦指出，随美元止跌反弹，早盘日圆再度贬破1美元兑117日圆大关，韩元亦贬破1美元兑1,200韩元，台币在美元走强、巨额海外并购投资款持续汇出，及出口商惜售美元多重打击下走势偏弱。
人民币兑美元中间价 周一报6.9262元，较上日的6.8668大跌594点。
本地时间10:38，台币兑美元报32.078，上日收报31.993；韩元兑美元 报1,204.4，上日收在1,193.0；台股 跌0.36%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.050/32.069，上日收在32.008。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•32.000-32.200。
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(记者 罗两莎；审校 乔艳红)
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。
路透5月25日 - 金价周四持稳，守住上日的多数涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)上次政策会议记录降低了后续加息希望，打压美元下跌。