台湾汇市：台币连二日收贬，因国际美元走强及外资呈净汇出

路透台北1月9日 - 台币兑美元 周一开低收低且贬破32元大关。汇银人士表示，受国际美元强劲反弹冲击，今天韩元和日圆等亚币均走贬，加上外资呈净汇出，致台币连二日收贬。

一资深汇银人士亦称，美元强弹，今天亚币均偏贬，韩元贬值更是逾1%，台币〞内外交迫〞除受外在环境影响，外资亦呈净汇出，使台币再度贬破32元整数关卡。

另一大型银行交易员则指出，今天外资买卖汇力道都不强，显示外资并无大动作，而进出口商买卖汇亦不积极；短线观察重点在美元是否续弹及外资动向。