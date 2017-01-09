台湾汇市：台币连二日收贬，因国际美元走强及外资呈净汇出

《香港报摘》--信报5月25日
--敏华控股主席黄敏利预期，内地业务占比重将继续上升，短期内有望超越50%；倘若美国向中国出口货品征收重税，集团或有需要转到当地设厂。
* 台币连二日收贬，且跌破32元大关
* 美元强弹，台币随韩元等亚币收低
* 外资虽买超台股，惟呈小幅净汇出
* 明日台币波动区间估在32.000-32.150
路透台北1月9日 - 台币兑美元 周一开低收低且贬破32元大关。汇银人士表示，受国际美元强劲反弹冲击，今天韩元和日圆等亚币均走贬，加上外资呈净汇出，致台币连二日收贬。
他们指出，因上周美国公布的非农就业数据稳健，带动美元走强，台币今日跟随亚币走贬，惟交投偏冷，成交量明显萎缩。
〞整个亚币都贬值啊，韩元贬、台币跟着走贬，但量不大。〞一大型外资保管行交易员说。
一资深汇银人士亦称，美元强弹，今天亚币均偏贬，韩元贬值更是逾1%，台币〞内外交迫〞除受外在环境影响，外资亦呈净汇出，使台币再度贬破32元整数关卡。
另一大型银行交易员则指出，今天外资买卖汇力道都不强，显示外资并无大动作，而进出口商买卖汇亦不积极；短线观察重点在美元是否续弹及外资动向。
新兴亚币周一下滑，因数据显示美国薪资增长反弹，其中，韩元兑美元 国内交易下跌约1.2%。
台湾股市周一收跌，中止连五日涨势。 台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超9.84亿台币，连四个交易日买超共64.95亿台币。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日明显缩减，目前一个月美元/台币远汇 报32.042/32.092，上日收在32.008。
交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在32.000-32.150。
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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交
元 盘 / 量／亿美
报价 亿美元 元 台北外汇经纪 32.106 31.993 32.015-32.135 32.130 5.46 8.50 公司 元太外汇经纪 32.105 31.992 32.015-32.133 32.040 4.68 4.73 公司<TWD=COSM > 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF)
美元/台币一个月期 -0.005/0.005 -0.050/-0.030 美元/台币六个月期 -0.115/-0.090 -0.180/-0.150 (完)
台币兑美元现价
台北外汇经纪公司
元太外汇经纪公司
Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；审校 张喜良)
--敏华控股主席黄敏利预期，内地业务占比重将继续上升，短期内有望超越50%；倘若美国向中国出口货品征收重税，集团或有需要转到当地设厂。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7882港元) 美股道琼工业指数周三收高74.51点，或0.36%，报21,012.42 点。此前发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)上次会议的会议记录显 示，决策者认为很快会升息。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 116.390 -0.43 15692 9.065
路透台北5月25日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期10,404亿台币。