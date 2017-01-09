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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 17:44 BJT

台湾汇市：台币连二日收贬，因国际美元走强及外资呈净汇出

* 台币连二日收贬，且跌破32元大关

* 美元强弹，台币随韩元等亚币收低

* 外资虽买超台股，惟呈小幅净汇出

* 明日台币波动区间估在32.000-32.150

路透台北1月9日 - 台币兑美元 周一开低收低且贬破32元大关。汇银人士表示，受国际美元强劲反弹冲击，今天韩元和日圆等亚币均走贬，加上外资呈净汇出，致台币连二日收贬。

他们指出，因上周美国公布的非农就业数据稳健，带动美元走强，台币今日跟随亚币走贬，惟交投偏冷，成交量明显萎缩。

〞整个亚币都贬值啊，韩元贬、台币跟着走贬，但量不大。〞一大型外资保管行交易员说。

一资深汇银人士亦称，美元强弹，今天亚币均偏贬，韩元贬值更是逾1%，台币〞内外交迫〞除受外在环境影响，外资亦呈净汇出，使台币再度贬破32元整数关卡。

另一大型银行交易员则指出，今天外资买卖汇力道都不强，显示外资并无大动作，而进出口商买卖汇亦不积极；短线观察重点在美元是否续弹及外资动向。

新兴亚币周一下滑，因数据显示美国薪资增长反弹，其中，韩元兑美元 国内交易下跌约1.2%。

台湾股市周一收跌，中止连五日涨势。 台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超9.84亿台币，连四个交易日买超共64.95亿台币。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日明显缩减，目前一个月美元/台币远汇 报32.042/32.092，上日收在32.008。

交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在32.000-32.150。

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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交

元 盘 / 量／亿美

报价 亿美元 元 台北外汇经纪 32.106 31.993 32.015-32.135 32.130 5.46 8.50 公司 元太外汇经纪 32.105 31.992 32.015-32.133 32.040 4.68 4.73 公司<TWD=COSM > 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF)

美元/台币一个月期 -0.005/0.005 -0.050/-0.030 美元/台币六个月期 -0.115/-0.090 -0.180/-0.150 (完)

台币兑美元现价

台北外汇经纪公司

元太外汇经纪公司

Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；审校 张喜良)
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