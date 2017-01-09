澳新汇市：澳元和新西兰元脱离三周高位，因美元走强

港报社评：医委会改革再上路，业界勿再砌辞反对--明报5月25日
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
“令人倍受鼓舞的中国及美国经济数据利好基础金属价格及澳元。但美元的全线走强将抑制澳元/美元的上行空间，”澳洲联邦银行(CBA)资深汇市策略师Elias Haddad称。
美元指数 处于近14年高位附近，因有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)将加速升息的预期推动美债收益率飙升。
当地市场方面，交易商将关注定于周二公布的11月零售销售数据，从中寻找有关澳洲经济健康状况的更多线索。
新西兰元兑美元 小涨0.2%至0.7325。
由于近几日新西兰国内并无数据公布，新西兰元的走势料将视美元走势而定。(完)
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全部现汇报价 (编译 白云/刘秀红；审校 张涛/孙茉莉)
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。
路透5月25日 - 金价周四持稳，守住上日的多数涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)上次政策会议记录降低了后续加息希望，打压美元下跌。