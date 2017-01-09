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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 11:18 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元脱离三周高位，因美元走强

“令人倍受鼓舞的中国及美国经济数据利好基础金属价格及澳元。但美元的全线走强将抑制澳元/美元的上行空间，”澳洲联邦银行(CBA)资深汇市策略师Elias Haddad称。

美元指数 处于近14年高位附近，因有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)将加速升息的预期推动美债收益率飙升。

当地市场方面，交易商将关注定于周二公布的11月零售销售数据，从中寻找有关澳洲经济健康状况的更多线索。

新西兰元兑美元 小涨0.2%至0.7325。

由于近几日新西兰国内并无数据公布，新西兰元的走势料将视美元走势而定。(完)

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