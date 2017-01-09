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市场报道 | 2017年 1月 9日 星期一 11:14 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--1月9日至1月16日

路透1月9日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；
AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。
    
 公布日期         公布时间       公司代码        业绩季度及公司名称
 (日-月-年)                                      
 9/1/2017         BMO            GPN.N           Q2 2017 Global Payments Inc 
 9/1/2017         BMO            AYI.N           Q1 2017 Acuity Brands Inc 
 12/1/2017        BMO            DAL.N           Q4 2016 达美航空(Delta Air Line)
 13/1/2017        13:00          WFC.N           Q4 2016 富国银行(Wells Fargo)
 13/1/2017        BMO            BLK.N           Q4 2016 贝莱德(Blackrock)
 13/1/2017        BMO            JPM.N           Q4 2016 摩根大通(JPMorgan Chase)
 13/1/2017        BMO            BAC.N           Q4 2016 美国银行(Bank of America Corp) 
 13/1/2017        BMO            PNC.N           Q4 2016 PNC Financial Services Group Inc 
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 王颖；审校 徐文焰)
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