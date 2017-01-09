《美国上市公司业绩公布日程表》--1月9日至1月16日

中国企业：支付宝在香港推出首个非人民币支付应用程序
路透香港5月24日 - 中国在线和移动支付平台支付宝周三在香港推出其首个非人民币支付应用程序，进一步接近其扩大支付币种的目标。
路透1月9日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间； AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 (日-月-年) 9/1/2017 BMO GPN.N Q2 2017 Global Payments Inc 9/1/2017 BMO AYI.N Q1 2017 Acuity Brands Inc 12/1/2017 BMO DAL.N Q4 2016 达美航空(Delta Air Line) 13/1/2017 13:00 WFC.N Q4 2016 富国银行(Wells Fargo) 13/1/2017 BMO BLK.N Q4 2016 贝莱德(Blackrock) 13/1/2017 BMO JPM.N Q4 2016 摩根大通(JPMorgan Chase) 13/1/2017 BMO BAC.N Q4 2016 美国银行(Bank of America Corp) 13/1/2017 BMO PNC.N Q4 2016 PNC Financial Services Group Inc 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 王颖；审校 徐文焰)
路透香港5月24日 - 中国在线和移动支付平台支付宝周三在香港推出其首个非人民币支付应用程序，进一步接近其扩大支付币种的目标。
国际评级机构穆迪突然宣布下调中国主权评级至「A1」，是十多年来第二家评级机构下调中国主权评级。不过，这次降级的冲击轻微，在岸和离岸人民币滙价变动不大，中资股无大反应，A股先跌后回稳。中国的信用评级下降趋势早于2013年开始，去杠杆的大环境可能要持续好几年。
0040GMT * 欧元/澳元在亚洲市场盘初上涨0.2%，开盘持平 * 动能分析显示，5日、10日和20日移动均线上行，净偏多格局 * 涨势受限于9月高点1.5093，收盘若超越该点位则上看1.5166，后 者为2016年5月到今年2月跌势的76.4%回档位 * 若收盘跌破10日均线切入位1.4938，则涨势受阻 * 纽约盘的低点1.4925和高点1.5006分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 李爽)